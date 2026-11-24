(Adnkronos) – Prima che il consiglio di amministrazione di Nvidia votasse per il suo ritorno alla guida dell'azienda, Jensen Huang avrebbe raccontato al cda di aver avuto altre relazioni. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui Huang ne avrebbe parlato durante la riunione di domenica, alla vigilia dell'annuncio del reintegro. Non è chiaro di quante relazioni abbia parlato oltre a quelle già riportate dalla stampa, tra cui quelle con Alice Huang, sospettata di legami con l'intelligence cinese, e con Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario. Secondo quanto riporta il Wsj da persone a conoscenza dei fatti che hanno assistito alla discussione, domenica pomeriggio il consiglio di Nvidia "si è riunito per una sessione fiume e ha trascorso ore a parlare con Huang. Huang ha rivelato al consiglio ulteriori vicende oltre alle due già ampiamente riportate, ma si è mostrato pentito del suo comportamento". Così, "dopo aver parlato con Huang dell'importanza della franchezza e dell'onestà, il consiglio ha infine deciso che il suo ritorno fosse la soluzione migliore". "Mi dispiace moltissimo per avervi fatto passare tutto questo – le parole di Huang ai dipendenti dopo il ritorno, secondo un video citato dal Wall Street Journal -. Ho commesso degli errori gravissimi e mi impegnerò per rimediare". "Grazie a tutti per questa seconda possibilità. Sarò un ceo migliore stavolta", la promessa. Solo due settimane fa, proprio il consiglio di amministrazione dell'azienda aveva accettato le dimissioni di Huang, presentate in seguito ad alcune indiscrezioni sulla serie di relazioni extraconiugali. Sulla decisione del reintegro è intervenuto anche il presidente Donald Trump: "Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna, riportando Jensen Huang alla carica di amministratore delegato", ha scritto su Truth Social. "Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’intera economia americana".

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