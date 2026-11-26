(Adnkronos) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 27 novembre al 4 aprile 2027 alle Gallerie d’Italia di Milano, la grande mostra autunnale 'Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano', a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino, dedicata alla straordinaria eredità lasciata da Leonardo da Vinci nella città e nella cultura artistica lombarda. L’esposizione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con la Direzione Musei Castello Sforzesco di Milano, presenta per la prima volta in maniera articolata e organica la lunga parabola della fortuna di Leonardo in Lombardia, raccontando non soltanto la figura del maestro, ma soprattutto le personalità artistiche che si formarono accanto a lui, ne furono collaboratori o ne seguirono le orme. Con circa 120 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e internazionali, tra cui Musei Vaticani, Galleria Nazionale di Parma, Pinacoteca di Brera, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Musei del Castello Sforzesco, Gallerie degli Uffizi, Galleria Borghese, Museo e Real Bosco di Capodimonte, National Gallery di Londra, Musée du Louvre, British Museum, Kunsthistorisches Museum di Vienna e National Gallery of Art di Washington, la mostra ricostruisce una delle stagioni più significative e durature dell’arte rinascimentale italiana. Dichiara Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo: “L’arrivo di Leonardo a Milano diede avvio a una stagione di profondo rinnovamento, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte. La mostra delle Gallerie d’Italia ne restituisce per la prima volta una visione d’insieme, riunendo opere di eccezionale qualità dei maestri del leonardismo lombardo, provenienti da prestigiose collezioni italiane ed estere. Un progetto che testimonia l’impegno di Intesa Sanpaolo di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.” Il lungo soggiorno di Leonardo alla corte di Ludovico Sforza, detto il Moro, tra il 1482 e il 1499, segnò in maniera indelebile il corso delle arti figurative della regione. Anche durante il secondo soggiorno milanese, tra il 1506 e il 1513, Leonardo lasciò importanti testimonianze destinate a influenzare profondamente una nuova generazione di artisti. La profondità del fenomeno è dimostrata anche dalla sua straordinaria durata. La conclusione della stagione leonardesca può infatti essere simbolicamente collocata quasi un secolo dopo l’arrivo del maestro a Milano, nel 1569, con la morte di Girolamo Figino, allievo di Francesco Melzi, a sua volta discepolo di Leonardo e designato erede materiale dei suoi scritti e disegni. La mostra ribalta così la consueta dinamica dei progetti espositivi dedicati a Leonardo. Se generalmente le opere dei leonardeschi integrano il racconto dedicato al caposcuola, in questo caso l’accento viene posto sugli artisti che lo affiancarono durante la permanenza alla corte sforzesca o ne raccolsero l’eredità. Alcuni di loro, nonostante fossero già avviati verso percorsi indipendenti, non poterono fare a meno di subirne il fascino e l’influenza, orientando la loro pittura verso esiti di grande personalità e valore. Il percorso si articola in otto sezioni, ricostruendo attraverso opere e confronti le molteplici forme assunte dalla lezione leonardesca. La presenza di Leonardo in mostra sarà documentata da importanti opere e disegni, tra cui il San Girolamo dei Musei Vaticani e la celebre Testa di ragazza, detta La Scapigliata, della Galleria Nazionale di Parma. Accanto alle opere del maestro, il pubblico potrà osservare il modo in cui la sua ricerca sul disegno, sulla luce, sui moti dell’animo e sull’osservazione della natura venne raccolta, reinterpretata e trasformata dai suoi allievi e seguaci. La sezione introduttiva mette in evidenza la statura dei grandi maestri lombardi attivi prima dell’arrivo di Leonardo e la trasformazione che la sua presenza avrebbe determinato nella successiva generazione di pittori. Il percorso comprende opere di Vincenzo Foppa, Bergognone, Bernardino Zenale, Bramantino e del Maestro della Pala Sforzesca, recentemente identificato in Giovanni Angelo Mirofoli. Ampio spazio sarà dedicato ai primi allievi che si formarono nella bottega di Leonardo, Marco d’Oggiono e Giovanni Antonio Boltraffio, messi a confronto nell’ambito del ritratto e della produzione di soggetti destinati alla devozione privata. Tra le opere di Marco d’Oggiono figura il Ritratto di giovane ventenne (Francesco Archinto) della National Gallery di Londra. La figura di Giovanni Antonio Boltraffio sarà documentata grazie a un nucleo di opere provenienti dal Museo Poldi Pezzoli, dal Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid, dalla National Gallery of Art di Washington e da Chatsworth House, che consentirà di approfondire la sua straordinaria produzione nel campo del ritratto e della pittura religiosa. Un’importante sezione sarà dedicata al disegno, ambito nel quale il magistero di Leonardo introdusse e perfezionò nuove tecniche, dalla punta d’argento alla pietra rossa, fino all’uso dei gessetti colorati. Attraverso molti dei protagonisti della mostra, il percorso metterà in evidenza le diverse modalità con cui la ricerca grafica del maestro venne accolta e sviluppata. Il percorso prosegue con Giovanni Antonio de Predis e Francesco Napoletano, entrambi stretti collaboratori di Leonardo, messi in dialogo con il Maestro della Pala Sforzesca per evidenziare i diversi percorsi maturati nel confronto con il nuovo linguaggio leonardesco. La mostra seguirà quindi la diffusione dell’esperienza leonardesca oltre i confini del Ducato di Milano, attraverso le figure di Giovanni Agostino da Lodi e Cesare da Sesto. Il primo portò la sua esperienza a Venezia; il secondo contribuì a diffondere il linguaggio leonardesco in Sicilia e a Napoli, dove avrebbe formato una propria scuola. Con Andrea Solario e Bernardino Luini si giunge agli anni del secondo soggiorno lombardo di Leonardo. All’inizio del secondo decennio del Cinquecento entrambi i pittori erano reduci da esperienze maturate nei territori della Serenissima, ma ben presto si conformarono ai modi leonardeschi elaborando, al tempo stesso, soluzioni originali e personali. Ogni sezione della mostra sarà arricchita con testimonianze scultoree, volte a mettere in evidenza come l’eredità di Leonardo influenzerà ogni ambito artistico. Di particolare rilievo sarà il nucleo dedicato ad Agostino Busti, detto il Bambaia, forse lo scultore che maggiormente risentì del lascito leonardesco. Alcune sue opere saranno poste in dialogo con gli ultimi allievi e seguaci di Leonardo, tra cui Giampietrino, Gian Giacomo Caprotti detto il Salaì e Francesco Melzi. Attraverso il dialogo tra pittura, disegno, incisione e scultura, Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano restituisce al pubblico la complessità di una delle stagioni più significative dell’arte rinascimentale italiana. L’esposizione intende offrire una nuova prospettiva sul fenomeno del leonardismo, raccontando non soltanto l’influenza esercitata da uno dei più grandi artisti della storia, ma soprattutto la capacità dei suoi allievi, collaboratori e seguaci di trasformarne la lezione in linguaggi autonomi. La mostra costituisce inoltre un’importante occasione di aggiornamento degli studi sugli artisti e sulle opere esposte, anche attraverso la pubblicazione di un consistente catalogo contenente saggi scientifici, edito da Società Editrice Allemandi. La sede espositiva di Milano, insieme a quelle di Torino, Napoli e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia.

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