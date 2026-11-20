Un punto di riferimento digitale pensato per i viaggiatori che desiderano esplorare le isole locali dell’arcipelago, unendo la bellezza del paradiso tropicale al contatto diretto con la cultura del posto e a costi accessibili.

Policoro, 20-11-2026 – È ufficialmente online guesthouseallemaldive.it, il nuovo portale dedicato a chi sogna di scoprire il volto più vero e accessibile dell’arcipelago maldiviano.

La piattaforma nasce per rispondere alla crescente richiesta di esperienze di viaggio lontane dai classici circuiti dei resort esclusivi, offrendo una selezione curata di guest house alle Maldive gestite direttamente dalle comunità locali.

Da quando, nel 2009, le isole dei pescatori hanno aperto le porte ai viaggiatori, le Maldive hanno smesso di essere un privilegio riservato esclusivamente ai grandi resort di lusso. Oggi è possibile immergersi nelle stesse acque turchesi e camminare sulle medesime lingue di sabbia bianca, scegliendo però di soggiornare nelle guest house gestite direttamente dalle comunità locali. Il nuovo portale nasce proprio per guidare i viaggiatori in questo “viaggio nel viaggio”, trasformando un sogno nel cassetto in una realtà semplice, sicura e su misura.

I vantaggi e le opportunità per i viaggiatori

Il portale è progettato per abbattere le barriere organizzative e rendere il viaggio “fai-da-te” semplice e sicuro:

· Accessibilità economica:

Soggiornare in guest house permette di vivere le stesse acque cristalline e le barriere coralline dei grandi resort ma con budget decisamente più contenuti e trasparenti.

· Esperienza culturale autentica:

Gli ospiti hanno l’opportunità di assaporare la cucina tradizionale, conoscere lo stile di vita degli abitanti delle isole e partecipare a escursioni gestite da guide locali esperte, spesso incluse nel prezzo (snorkeling con mante e squali balena, pesca al tramonto, visite ai banchi di sabbia e isole deserte).

· Supporto e informazioni mirate:

Il portale è una vera e propria bussola per orientarsi tra isole e atolli, offrendo schede dettagliate, consigli pratici per gestire senza intoppi gli spostamenti tra barche veloci e voli domestici e un’assistenza dedicata in italiano, pensata per guidare famiglie, coppie e viaggiatori solitari verso la struttura ideale. Ma soprattutto, accompagna l’ospite alla scoperta della cultura e delle tradizioni maldiviane, preparandolo a vivere un’esperienza dove la semplicità, il rispetto per gli usi locali e la genuinità dei sorrisi contano infinitamente più del lusso.

· Turismo responsabile:

Scegliere una guest house significa contribuire direttamente all’economia delle comunità insulari, promuovendo un nuovo modello di ospitalità che permette di vivere le vere Maldive.

Dichiara il team fondatore “L’obiettivo di questo progetto è sfatare il mito che le Maldive siano una meta riservata esclusivamente a pochi,” “Vogliamo offrire ai viaggiatori uno strumento chiaro e affidabile per organizzare una vacanza indimenticabile, capace di arricchire non solo attraverso paesaggi mozzafiato ma anche grazie all’incontro con un popolo ospitale e una cultura affascinante.”

Il portale è già navigabile da desktop e dispositivi mobili e verrà costantemente aggiornato con nuove strutture partner, itinerari consigliati e approfondimenti dedicati alla scoperta dell’arcipelago.

Contatti:

Sito web: guesthouseallemaldive.it

Email: info@guesthouseallemaldive.it

Telefono: +39 334 9876 395