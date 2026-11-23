MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Maresca dice che in Italia siamo abbastanza bravi a piangere? Ho detto che non è decisiva la partita perchè matematicamente è così. Anche se vincessimo, con 6 punti non saremmo qualificati. Abbiamo solo tre punti, servono tre vittorie per essere certi”. Massimiliano Allegri sa che i margini d’errore del Napoli in Champions sono ristretti, a partire dalla sfida di domani all’Etihad col Manchester City.

“Dovevamo avere qualche punto in più ma in queste partite serve anche un pò di fortuna. Sappiamo le difficoltà della gara perchè giochiamo contro una delle formazioni più forti del mondo. Ci vorrà una partita di ottima tecnica quando abbiamo la palla, quando non ce l’abbiamo dobbiamo gestire bene. Ma queste grandi partite si preparano da sole”. Per quanto riguarda l’infermeria, “abbiamo dei giocatori che stanno recuperando. Lang e Anguissa stanno bene. Di Lorenzo e Badiashile torneranno per il Lecce. Marianucci e Favasuli non sono in lista. In giro per l’Europa ci sono tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù”.

Allegri chiede ai suoi per domani di “fare una partita di squadra. Poi dovremo preparare il campionato dove siamo ancora indietro”. Il tecnico del Napoli è abituato a certi palcoscenici. “Sono stato fortunato nella mia carriera. Ho allenato in Italia Juventus, Milan e Napoli. Senza dimenticare il Cagliari. Poi venire a giocare in questi stadi è sempre bello. Facciamo questo mestiere per disputare queste sfide. Domani sarà una bellissima partita come il Bruges in casa. Se facciamo risultato sarebbe meraviglioso. In caso di sconfitta non si pregiudica niente”.

Inevitabile parlare del futuro di De Bruyne, per il quale si parla di un possibile addio a gennaio. “Se temo di perderlo? Non ci ho parlato perchè siamo in piena fase di stagione e poi giocheremo anche in Coppa Italia. Dopo la sosta si faranno delle valutazioni. Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni calciatori. Il 20 dicembre, quando avremo già giocato con l’Atalanta, parleremo con la società e valuteremo quello che ci sarà da fare a gennaio”, chiosa Allegri. E il diretto interessato? Posso dire ben poco. Sto giocando bene e sto aiutando la squadra a fare bene. Sono successe tante cose. In Nazionale vado bene? Sono più abituato. Ho l’impressione di giocare bene anche con il Napoli. Vorremmo essere meglio in classifica. Ma vedo poco differenza tra quello che faccio con il Belgio e il Napoli”.

De Bruyne non nasconde però di essere rimasto infastidito per “le cattive reazioni nei confronti di mia moglie. Non so perchè. Se andate a leggere l’articolo, magari capirete quello che lei ha detto. Voi non conoscete la mia vita. Nessuno deve esprimersi. Mi fanno riflettere queste cose. E’ stata una situazione sgradevole”. Infine sul suo ruolo in campo: “Ho giocato in tante posizioni nella mia carriera. Ho cambiato sempre ruolo. Gioco un pò in base al mio sentimento in campo. Dove sento di essere più pericoloso. Penso di giocare bene quest’anno, poco importa dove gioco”.

– foto Ipa Agency –

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