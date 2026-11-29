(Adnkronos) – Si corre l'ultima gara del motomondiale 2026. Oggi, domenica 29 novembre, la MotoGp scende in pista con il Gran Premio di Valencia – in diretta tv e streaming – sul circuito 'Ricardo Tormo'. Sarà anche l'ultima gara della carriera di Marc Marquez che una settimana fa a conquistato il suo decimo titolo mondiale a Portimao. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position, proprio davanti a Marquez. Questa la griglia di partenza del Gp di Valencia: 1 Marco Bezzecchi Aprilia 2 Marc Marquez Ducati 3 Raul Fernandez Aprilia 4 Alex Marquez Ducati 5 Jorge Martin Aprilia 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 7 Enea Bastianini Ktm 8 Pol Espargaro Ktm 9 Fermin Aldeguer Ducati 10 Pedro Acosta Ktm 11 Ai Ogura Aprilia 12 Joan Mir Honda 13 Brad Binder Ktm 14 Iker Lecuona Ducati 15 Johann Zarco Honda 16 Fabio Quartararo Yamaha 17 Franco Morbidelli Ducati 18 Diogo Moreira Honda 19 Luca Marini Honda 20 Jack Miller Yamaha 21 Augusto Fernandez Yamaha 22 Alex Rins Yamaha. Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. In streaming si potrà seguire sull'app SkyGo, su NOW.

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