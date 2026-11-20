(Adnkronos) – Dall’Alfa Romeo 1900 che Juan Manuel Fangio guidò nei collaudi per la Mille Miglia del 1952 alla Ferrari 212 LM appartenuta a Edoardo Lualdi Gabardi. Queste alcune delle vetture che la Scuderia del Portello e la Scuderia Sant Ambroeus portano alla sedicesima edizione di Milano AutoClassica 2026. Dopo l’anteprima di giovedì 19 novembre, riservata a collezionisti e operatori, il salone apre oggi al pubblico nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, dove prosegue fino a domenica 22 novembre, dalle 9.30 alle 19.

Ieri c'ü stato il taglio del nastro si è svolto davanti a tre Maserati della collezione Umberto Panini, riunite per il centenario del Tridente: la 6C/34, la Tipo 61 “Birdcage” e la Alfieri Concept. Ai 120 anni di Lancia è dedicata una mostra di dieci vetture dell’Heritage Hub di Torino, presentata da Roberto Giolito. Tra le anteprime nazionali della giornata inaugurale, la Corvette ZR1 con motore V8 biturbo nello spazio di 777 Collection e, allo stand di Subito Motori, la Jaguar XKR guidata da Zao nel film di James Bond “La morte può attendere”. Per il centenario della Carrozzeria Touring Superleggera, fondata a Milano nel 1926 da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni, la Scuderia del Portello ha scelto invece dal proprio Museo Dinamico tre Alfa Romeo 1900 coupé, una per ciascuna serie. Infine per In omaggio ai suoi primi 75 anni, la Scuderia Sant Ambroeus torna a Milano AutoClassica con le protagoniste delle corse anni Cinquanta. A inaugurare lo stand è un omaggio al Tricolore compostoda due capolavori affiancati a una terza vettura bianca a sorpresa da scoprire in fiera: per il verde c'è la Ferrari 212 LM Berlinetta del 1951 firmata Touring Superleggera mentre per il rosso spicca la Ferrari 340 MM Spider del 1953 carrozzata Scaglietti, pezzo unico al mondo spinto dal celebre V12 Lampredi.

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