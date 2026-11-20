(Adnkronos) – Torna dal 27 al 29 novembre nei padiglioni 9-11 e 22-24 di Fiera Milano l’appuntamento con Milan Games Week & Cartoomics, la manifestazione organizzata da Fiera Milano e Fandango Club Creators dedicata a videogiochi, fumetto, cinema, musica e cultura pop. Il fil rouge scelto per l’edizione 2026 è l'acqua, declinato sotto lo slogan "In Motion" a simboleggiare la contaminazione continua tra linguaggi e generazioni diverse, con un programma che alterna ospiti internazionali, anteprime giocabili, mostre celebrative e spazi pensati per l’accessibilità. Sul fronte degli incontri dal vivo, il Central Stage catalizzerà l'attenzione fin dal venerdì mattina. Dopo l’apertura ufficiale e il panel di Ubisoft Milan dedicato alla genesi di Rayman Legends Retold, spazio alle voci di Baldur's Gate III con Tim Downie e Amelia Tyler, per poi lasciare la scena agli interpreti di Nami e Sanji nella serie live action di One Piece su Netflix, Emily Rudd e Taz Skylar, e a Matthew Modine, volto storico di Full Metal Jacket e Stranger Things. Nel fine settimana il palco accoglierà invece alcune figure cardine dell'industria videoludica: sabato toccherà a John Romero, co-creatore di Doom, Wolfenstein 3D e Quake, seguito da Angela Sant’Albano ed Emma Rose Creaner per raccontare Resident Evil Requiem, fresco vincitore ai Golden Joystick Awards. Domenica sarà la volta della voce di Kratos in God of War, Christopher Judge, e di Steven Ogg, indimenticato interprete di Trevor in Grand Theft Auto V. Il programma del palco principale sarà completato dai live pomeridiani del DNSTY Urban Show e dagli showcase di Radio 105 con Fabio Rovazzi, Jasley e Baby K. Il racconto del videogioco proseguirà sul Level Stage con approfondimenti tecnici e incontri con i content creator, tra cui lo youtuber Super Eyepatch Wolf e Poldo. Venerdì si ripercorrerà la storia del celebre Tempio dell’Acqua di The Legend of Zelda: Ocarina of Time con la docente Fabrizia Malgieri, sabato gli sviluppatori di Day 4 Night, guidati da Davide Soliani e Cristina Nava, sveleranno i dettagli di Bradley the Badger, mentre domenica si confronteranno i team dietro Control Resonant, South of Midnight e Stonemachia. Sull’Hero Stage by SiVola riflettori puntati sulla nona arte con il leggendario disegnatore Marvel John Romita Jr., affiancato dallo storico inchiostratore Scott Hanna e da firme italiane di rilievo internazionale come Marco Checchetto, Sara Pichelli e David Messina. Non mancheranno la matita de I Simpson Bill Morrison, Darick Robertson e una lezione di sceneggiatura tenuta da Mark Waid, autore del celebre Kingdom Come. L'intrattenimento orientale troverà casa sull'Electric Stage by Eva Air, dove venerdì la Pinacoteca Ambrosiana illustrerà le ispirazioni leonardesche dietro il manifesto ufficiale firmato da Posuka Demizu. Sabato interverranno i registi Daiki Tomiyasu e Misu Yamaneko, impegnati su franchise come Pokémon, Inazuma Eleven e Vinland Saga, oltre alla mangaka Jun Mayuzuki in una sessione di disegno dal vivo e all'anteprima del nuovo lungometraggio animato di Detective Conan. In Auditorium sono invece previste le proiezioni dei primi tre episodi del reboot di Samurai Troopers e dello special televisivo di One Piece curato da Yamato Video. Per chi preferisce impugnare il controller, la Free Play Zone si articolerà in cinque aree tematiche nei padiglioni 11, 22 e 24. Tra i titoli provabili figurano le anteprime di Rayman Legends Retold, Ace Combat 8, Phantom Blade Zero, Castlevania: Belmont's Curse, Call of Duty Modern Warfare 4, EA Sports FC 27 e il recente remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, oltre all'indie italiano Wonderful Neoran Valley, presente con uno stand dedicato e il creative director Cydonia. Accanto a oltre 160 postazioni in Artist Alley e ai grandi editori di fumetto da Bonelli a Panini, l'area The Nexus ospiterà oltre cento sessioni di gioco di ruolo, affiancate dall'insolita attivazione di Ikea con il dado rotondo Huvudroll e dallo spazio di Boose dedicato a Magic: The Gathering. Debutta inoltre per la prima volta il China Pavilion, vetrina dedicata a trenta produzioni indie cinesi, animazione e tecnologie di intelligenza artificiale applicate all'audiovisivo, mentre l'area eBay Live trasmetterà aste e aperture di pacchetti in diretta. Sul fronte espositivo, il percorso spazierà dai sessant'anni di gadget dedicati a Diabolik nello stand Astorina ai quarant'anni di Dylan Dog celebrati da Sergio Bonelli Editore, passando per la mostra immersiva su Kowloon Generic Romance curata da J-Pop Manga e l'esposizione di paleoarte firmata Tomodachi Press. Infine, accanto alla linea di merchandising ufficiale disegnata sotto la direzione artistica di Dario Moccia e alla parata per i cinquant'anni di Star Wars prevista domenica, la fiera introduce quest'anno la Quiet Room, uno spazio isolato dai rumori per favorire l'inclusione, e ospita il progetto ZeroNeet di Fondazione Cariplo dedicato all'orientamento lavorativo dei giovani.

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