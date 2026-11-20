(Adnkronos) – La presenza dell'Italia conferma il valore di un approccio coordinato a sostegno dell'espansione internazionale delle imprese. Contatti di alto profilo e nuove opportunità commerciali al centro del confronto con i professionisti del settore a livello globale. Si è conclusa ieri ad Amsterdam l'edizione 2026 di METSTRADE, la principale fiera internazionale dedicata ad attrezzature e accessori per la nautica. L'eccellenza del "Made in Italy" è stata ancora una volta protagonista grazie a una collettiva di 77 aziende italiane, organizzata da Confindustria Nautica in collaborazione con l'Agenzia ICE (attraverso l'ufficio di Bruxelles), nell'ambito del Piano di promozione del "Made in Italy" promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La partecipazione italiana si è articolata su due Padiglioni Nazionali – l'Italian Pavilion nel Padiglione 12 e il Superyacht Pavilion nel Padiglione 7 – per una superficie espositiva complessiva di 1.753 metri quadrati, mettendo in luce la forza di una filiera industriale riconosciuta a livello internazionale per la qualità, l'innovazione tecnologica e la maestria nel design. METSTRADE ha rappresentato per le aziende un'importante occasione di confronto con i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, consentendo di consolidare le relazioni commerciali e sviluppare nuove opportunità di business, offrendo al contempo preziosi spunti sui trend di mercato e sulle prospettive del comparto. Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, ha dichiarato: “A poco più di un mese dal Salone Nautico di Genova – che ha accolto operatori del settore e giornalisti provenienti da 35 Paesi, anche grazie alla rafforzata collaborazione con l’Agenzia ICE – il METSTRADE conferma ancora una volta il valore del lavoro coordinato che portiamo avanti con costanza per promuovere l’eccellenza del nostro comparto sui mercati internazionali. La collaborazione con l’Agenzia ICE, nell’ambito del Piano di promozione del ‘Made in Italy’ promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è ulteriormente consolidata quest’anno, con un sostegno ancora più incisivo all’organizzazione della collettiva italiana e una presenza istituzionale più ampia e strutturata. Ritengo questo impegno di particolare rilievo per rafforzare la visibilità e il posizionamento della nostra filiera di componentistica e accessori nautici, le cui eccellenze sono riconosciute in tutto il mondo. Desidero ringraziare l’Ambasciatore Augusto Massari per aver onorato le nostre aziende con la sua visita ed esprimere un particolare apprezzamento all’ufficio di Bruxelles dell’Agenzia ICE per la preziosa ed efficace collaborazione, che ha contribuito in modo determinante alla qualità della nostra partecipazione ad Amsterdam”. L’incontro con l’Ambasciatore ha avuto luogo martedì 17 novembre, giornata inaugurale della manifestazione: Augusto Massari, Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, è stato accolto presso la collettiva italiana dal Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, dal Vicepresidente Alessandro Gianneschi, dal Direttore Generale Marina Stella e da Chiara Troisi, Vice Direttrice dell’Agenzia ICE per i Paesi del Benelux. Nel corso della visita, l’Ambasciatore ha incontrato gli imprenditori italiani per confrontarsi sulle prospettive dei mercati internazionali e sulle opportunità di sviluppo commerciale nel settore. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo diretto con le imprese, testimoniando l’attenzione che le istituzioni riservano a una filiera che incarna l’eccellenza del ‘Made in Italy’. I riscontri raccolti tra le aziende presenti nella collettiva italiana – pur riflettendo esperienze eterogenee in termini di affluenza e distribuzione degli spazi espositivi – hanno confermato l’importanza del METSTRADE quale piattaforma privilegiata per incontrare la clientela internazionale, discutere di nuovi progetti e sviluppare relazioni commerciali. Alessandro Gianneschi, Vicepresidente di Confindustria Nautica e rappresentante di Gianneschi Pumps & Blowers, ha sottolineato il ruolo strategico dell’evento e l’impegno dell’Associazione nel sostenere le imprese: “METSTRADE si conferma l’appuntamento internazionale di riferimento per la componentistica nautica e un’occasione fondamentale per valutare le prospettive di mercato al termine della stagione fieristica. Quest’anno abbiamo rafforzato la presenza italiana anche nel nuovo Superyacht Pavilion, con 11 aziende che si sono aggiunte ai 66 espositori presenti nel Padiglione 12. Si tratta di una presenza significativa, su cui continueremo a lavorare, raccogliendo i riscontri degli espositori e interfacciandoci con gli organizzatori per garantire che le nostre aziende siano rappresentate nel modo più efficace possibile”. Anton Francesco Albertoni, CEO di Veleria San Giorgio ed ex Presidente di Confindustria Nautica, ha osservato: “Dopo una prima giornata più sottotono, abbiamo riscontrato un aumento significativo del numero di visitatori e dell’attività presso gli stand. La nuova disposizione degli spazi ha probabilmente influito sui tempi di spostamento dei visitatori verso i diversi padiglioni, ma METSTRADE continua a rappresentare per noi un’importante occasione di incontro con clienti e professionisti del settore”. Andrea Fabbri, Direttore della Divisione Marine di SAIM e membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Nautica, ha aggiunto: “METSTRADE si è confermato ancora una volta un fondamentale punto di ritrovo internazionale. Abbiamo riscontrato un’ottima affluenza e un vivo interesse per i nuovi prodotti e i progetti in fase di sviluppo destinati ai mercati esteri. Per noi, partecipare all’interno del Padiglione Italiano, al fianco di Confindustria Nautica, continua a offrire una preziosa opportunità di visibilità e di confronto con gli operatori del settore”. Alberto Resconi, Foreign Sales Area Manager di Besenzoni, ha sottolineato: “METSTRADE continua a garantirci una significativa visibilità internazionale e l’opportunità di dialogare con clienti provenienti non solo dall’Europa, ma anche dall’Asia e dal Medio Oriente. Dopo un avvio più contenuto, abbiamo registrato un buon flusso di visitatori e interesse verso i nuovi progetti. Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione e delle occasioni di confronto che questo evento continua a offrire”. Riscontri positivi arrivano anche da Gabriella Bisio, Communication Manager di Boero Group: “Da quasi dieci anni, METSTRADE rappresenta per noi un appuntamento chiave per incontrare clienti, partner e fornitori da tutto il mondo. Anche questa edizione ha offerto importanti occasioni di networking, sia per consolidare i rapporti esistenti che per stabilire nuovi contatti. Siamo entusiasti dell’interesse riscontrato e della possibilità di presentare le nostre ultime novità, i nuovi orientamenti dei nostri marchi e le soluzioni tecniche sviluppate dal Gruppo”. Vincenzo Candido, Business Unit Manager di Coelmo, ha commentato: “METSTRADE è per noi un evento fondamentale, a cui partecipiamo da circa vent’anni, e un’occasione importante per definire le sfide e gli obiettivi dell’anno successivo. Abbiamo registrato una buona affluenza, incontrato clienti con cui avevamo già fissato degli appuntamenti e stabilito contatti con nuove realtà, aprendo la strada a interessanti opportunità di collaborazione”. Anche la qualità dei contatti professionali è stata messa in luce da Daniele Guidi, Quality Manager di Guidi: “Il bilancio complessivo è positivo. METSTRADE rimane l’evento B2B di riferimento a livello internazionale per il nostro comparto, un appuntamento a cui è imprescindibile essere presenti”. "Abbiamo incontrato clienti di lunga data e stabilito nuovi contatti molto promettenti, confrontandoci con professionisti del settore di alto profilo e individuando concrete opportunità di dialogo". Giorgio Orellini, Presidente dell’Umbria Nautical Cluster, ha sottolineato il valore della collaborazione tra le imprese: "Per le aziende del nostro cluster, METSTRADE rappresenta innanzitutto un’occasione per incontrare e dialogare direttamente con i cantieri navali e la clientela internazionale. Il bilancio di questa edizione è molto positivo: abbiamo vissuto giornate particolarmente intense, conosciuto nuovi potenziali clienti e discusso con i nostri interlocutori di progetti in corso, nuove esigenze del mercato e prospettive del settore". La partecipazione a METSTRADE ha inoltre offerto a Confindustria Nautica un’importante opportunità di confronto sulle principali tematiche tecniche e industriali che interessano la nautica internazionale. Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, insieme ai delegati dell’Associazione, ha preso parte a incontri istituzionali e ai lavori di organismi di settore – tra cui il Consiglio della federazione europea EBI, nonché i meeting tecnici e i workshop di ICOMIA – approfondendo, tra gli altri, i temi della sostenibilità, del comparto dei superyacht, delle questioni tecniche e dell’evoluzione dei mercati. Questa attività di rappresentanza internazionale si affianca all’azione di promozione commerciale delle imprese e conferma l’impegno di Confindustria Nautica nel sostenere la competitività dell’intera filiera, rafforzando il ruolo dell’industria nautica italiana all’interno dei principali tavoli di confronto e cooperazione a livello europeo e globale.

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