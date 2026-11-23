(Adnkronos) – "Quando c’è pressione sui tempi, l’Unione Europea vince. Andy Burnham vuole accelerare sul riavvicinamento con Bruxelles ma il prezzo da pagare è quello di sottostare a delle offerte della controparte che potrebbero costargli molto care. Questa è per me la lezione che, oggi, stiamo imparando dalla Brexit". Ad Adnkronos Anand Menon, professore di politica europea e affari internazionali presso il King's College, commenta la delicata fase politica che sta attraversando il Regno Unito a seguito del pacchetto di "reset", dal valore stimato di 17 miliardi di sterline l'anno, firmato venerdì scorso tra il premier britannico e i vertici dell’Unione europea. “La fretta di incassare dividendi economici prima del prossimo scoglio elettorale rischia di trasformarsi in un boomerang negoziale – aggiunge Menon -. Il processo di adesione sarà una serie continua di cedimenti da parte di Downing Street su ogni singola richiesta. Se vogliamo che il processo sia rapido, dobbiamo semplicemente cedere, ancora e ancora". L'inflessibilità di Bruxelles si è già manifestata sul dossier riguardante le tasse universitarie, escluso dall'accordo di venerdì e rinviato a un tavolo di sei mesi. L'Europa ha bocciato la proposta britannica di un compromesso a 12.000 sterline, pretendendo un'equiparazione totale alle tariffe pagate dai residenti d'Oltremanica. "Se non si raggiunge un adeguato accordo, il pericolo è che le università inglesi smetteranno semplicemente di prendere studenti europei. Se, inoltre, non ci saranno rimborsi statali diretti da parte del Tesoro, gli atenei preferiranno ovviamente accogliere studenti extra-Ue, assai più redditizi, pur di tappare i buchi di bilancio”, sottolinea il professore il quale vive ogni giorno da vicino la crisi che attualmente sta vivendo il sistema universitario britannico in parte causata proprio dalla Brexit. Intanto, giovedì arriverà in Parlamento l'Economic Partnership Bill, il testo che dovrà tradurre in legge l'accordo commerciale di venerdì. Al centro del dibattito ci sarà il cosiddetto "allineamento dinamico": “Londra accetterà di recepire passivamente le future norme sanitarie e agroalimentari europee pur di sbloccare le frontiere. Una mossa pragmatica per le aziende, ma che fornirà munizioni letali ai Conservatori, già pronti a urlare al tradimento della sovranità e al ritorno dei diktat di Bruxelles, oltre al fatto che altri partiti, come Reform Uk, tenteranno di infiammare l'opinione pubblica pur di evitare che vada in porto questa nuova fase di negoziati”. Un’altra questione emersa nel corso delle passate settimane, è la possibilità che il Paese torni ad essere definitivamente di nuovo un membro dell’Unione europea nel giro di pochi anni. “Sono rimasto spiazzato quando Andy Burnham ha iniziato a lasciare intendere che potrebbe essere aperto al rientro in Eu. Resta da vedere se darà effettivamente seguito a questa apertura o meno. Sappiamo che c'è una certa opposizione all'interno del Governo e sappiamo che il processo sarà molto, molto difficile con inevitabili discussioni anche all’interno del partito di maggioranza. Inoltre, molti stanno anche monitorando l’andamento dei sondaggi per capire le reazioni post incontro di Bruxelles e vedere, ad esempio, se Nigel Farage otterrà un balzo in avanti, il che sarebbe una cattiva notizia per il governo. Ma penso che l'idea di un ricongiungimento del Regno Unito sia molto, molto più probabile ora di quanto non lo fosse anche solo sei mesi fa”. (di Alessandro Allocca)

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