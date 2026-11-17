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Lee Reeves è morto. Il pugile irlandese è scomparso a 31 anni dopo tre mesi di coma seguito all'ultimo incontro disputato. Reeves era sceso sul ring lo scorso 1 agosto a Dublino, combattendo contro il connazionale Gary Cully nella categoria dei superleggeri, perdendo per ko tecnico. Dopo il match Reeves aveva subito un intervento chirurgico e aveva dato segnali di ripresa, decedendo però, secondo quanto riportato dai media locali, a causa di un'infezione. A comunicarne la morte è stata la 'Queensberry Promotions', la società che ne gestiva l'immagine e ne curava gli interessi: "Tutto il team di Queensberry è profondamente scosso nell’apprendere della scomparsa di Lee Reeves", ha scritto in un comunicato ufficiale diramato sui propri profili social, "Lee era un pugile di talento, oltre che un vero modello e una fonte d’ispirazione per la sua comunità". A commentare il decesso di Reeves è stato anche il suo ultimo avversario, Gary Cully: "Abbiamo condiviso il ring ad agosto, ma ci conoscevamo da anni. Ricordo i tempi dei campionati nazionali, quando guardavo Lee, che combatteva nella categoria di peso superiore alla mia, e rimanevo sempre colpito dai suoi incontri e dal suo equipaggiamento appariscente", ha scritto il pugile pubblicando una foto del loro incontro su Instagram, "un gran personaggio, un gentiluomo. Tra noi c’è sempre stato solo affetto, campione. Faccio fatica a scrivere queste parole: riposa in pace fratello".

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