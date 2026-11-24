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Leapmotor taglia un importante traguardo industriale, diventando la prima startup automobilistica cinese specializzata nei New Energy Vehicle (NEV) a raggiungere i 2 milioni di veicoli prodotti. Il risultato è stato celebrato il 19 novembre 2026 presso lo stabilimento Leapmotor di Jinhua, dove il duemilionesimo esemplare è uscito dalla linea di assemblaggio. Il traguardo arriva in una fase di significativa espansione commerciale. Nel mese di ottobre, il costruttore cinese ha registrato il proprio record di consegne globali, raggiungendo 106.127 unità e superando quota 100.000 veicoli mensili per il quarto mese consecutivo. Ancora più significativo il bilancio dei primi dieci mesi dell'anno, periodo durante il quale Leapmotor ha consegnato 772.666 vetture, registrando un incremento del 65,88% rispetto allo stesso periodo del 2025. Alla base di questa crescita figura una strategia industriale caratterizzata da un elevato livello di integrazione verticale, con lo sviluppo interno delle tecnologie e un controllo diretto sui processi produttivi. Questo modello organizzativo permette all'azienda di intervenire sulla gestione dei costi, sulla qualità dei componenti e sull'accessibilità delle soluzioni tecnologiche. La gamma del costruttore cinese si articola attraverso quattro piattaforme, identificate dalle lettere A, B, C e D, che consentono di presidiare differenti segmenti del mercato automobilistico. Le Serie C e D rappresentano complessivamente oltre la metà della produzione raggiunta, mentre la sola Serie C si avvicina al milione di unità vendute nel mondo. Particolarmente rilevanti i risultati commerciali di Leapmotor C10 e C11, entrambe capaci di superare le 350.000 unità vendute a livello globale. Anche la B10 si conferma tra i modelli più richiesti del marchio, mentre la B03X, commercializzata fuori dalla Cina dallo scorso ottobre, figura già tra le vetture più vendute del proprio segmento, secondo quanto comunicato dall'azienda. La diversificazione dell'offerta rappresenta un elemento centrale della strategia internazionale del costruttore, impegnato a intercettare differenti esigenze di mobilità. Il raggiungimento dei due milioni di veicoli prodotti evidenzia la rapidità dell'espansione industriale di Leapmotor e la crescente capacità del marchio di competere sui mercati internazionali attraverso tecnologia, efficienza produttiva e competitività commerciale.

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