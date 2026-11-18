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Lancia amplia la gamma Ypsilon con una versione destinata a chi preferisce un motore tradizionale e il controllo diretto della trasmissione manuale. La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 rappresenta infatti la porta d'accesso alla famiglia della compatta italiana, affiancando le motorizzazioni ibride ed elettriche. Sotto il cofano della nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 trova posto un tre cilindri benzina 1.2 turbo da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Una configurazione pensata per combinare semplicità di utilizzo, prestazioni adeguate e costi di gestione contenuti. Il sistema Start&Stop contribuisce all'efficienza negli spostamenti urbani, mentre il consumo dichiarato raggiunge circa 19,2 km/l nel ciclo WLTP. Sul fronte delle prestazioni, la Ypsilon Turbo 100 accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi. Lunga 4,08 metri, mantiene le proporzioni della nuova generazione, caratterizzata da un design che richiama alcuni elementi distintivi della tradizione Lancia. La gamma comprende Ypsilon, LX e HF Line, tre configurazioni che differenziano estetica, materiali e dotazioni. L'allestimento Ypsilon propone cerchi da 16 pollici, fari anteriori Full LED automatici e gruppi ottici posteriori ispirati alla storica Stratos. La versione LX introduce cerchi diamantati da 17 pollici e sedili rivestiti in velluto riciclato, valorizzando il comfort e l'eleganza dell'abitacolo. Al vertice si colloca HF Line, caratterizzata da un'impostazione estetica maggiormente sportiva. La nuova motorizzazione completa un'offerta che comprende propulsori con potenze comprese tra 100 e 280 CV. Con questa versione, Lancia punta ad ampliare il pubblico della Ypsilon, offrendo un'alternativa alle motorizzazioni elettrificate senza rinunciare alla personalità del modello.

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