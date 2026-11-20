(Adnkronos) – Lamborghini amplia la propria gamma di supersportive ibride con la nuova Temerario Spyder, versione scoperta della coupé che introduce una soluzione inedita nella storia del marchio: il tetto rigido retrattile. La nuova Lamborghini Temerario Spyder celebra anche cinquant'anni di sportive a cielo aperto del marchio de Toro, una tradizione iniziata nel 1976 con la Silhouette. Il sistema di apertura utilizza dieci attuatori elettrici e un meccanismo brevettato che permette di ripiegare verticalmente il tetto dietro i sedili, mantenendo le masse vicine al baricentro. Con il tetto aperto, il baricentro si abbassa di 3 millimetri rispetto alla configurazione chiusa, senza modificare sostanzialmente la distribuzione dei pesi. La struttura spaceframe in alluminio è stata rinforzata specificamente per la configurazione scoperta, ottenendo una rigidità torsionale statica superiore del 6% rispetto alla Huracán Spyder. Il sistema propulsivo abbina un V8 biturbo da 4,0 litri e 800 CV a tre motori elettrici a flusso assiale, raggiungendo una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 utilizza un albero motore piatto, bielle in titanio e due turbocompressori collocati all'interno delle bancate. Il regime massimo raggiunge 10.000 giri/minuto, salendo a 10.250 con Launch Control. Le prestazioni dichiarate comprendono uno 0-100 km/h in 2,8 secondi, uno 0-200 in 7,3 secondi e una velocità massima di 343 km/h. La trazione integrale elettrificata gestisce attivamente la coppia, mentre le modalità di guida consentono differenti configurazioni dinamiche. Disponibile anche la versione Alleggerita, che attraverso componenti in carbonio e cerchi dedicati permette di risparmiare fino a 22 kg. L'abitacolo offre maggiore spazio rispetto alla Huracán EVO Spyder e un bagagliaio anteriore da 112 litri. Tra gli optional figurano lo scarico Akrapovic in titanio e il sistema audio Sonus faber. La Temerario Spyder combina così prestazioni estreme e piacere della guida scoperta, introducendo una nuova interpretazione della supersportiva Lamborghini.

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