(Adnkronos) – Secondo le analisi tecniche elaborate dagli esperti di soluzioni infrastrutturali Iiro Stubin e Leland Cheuk di Equinix, oltre il cinquanta percento delle frodi finanziarie odierne coinvolge l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, costringendo gli istituti di credito a sviluppare contromisure altrettanto rapide in grado di intercettare e bloccare le anomalie prima che una transazione fraudolenta venga portata a termine. L'efficacia dei modelli predittivi e di machine learning dipende tuttavia dalla capacità di accedere in tempo reale a grandi volumi di informazioni spesso frammentate tra data center proprietari, cloud pubblici, ambienti ibridi e partner esterni, un fenomeno noto in ambito informatico come data sprawl che rallenta l'analisi e riduce la visibilità complessiva. Sempre secondo Equinix, per superare i limiti dei sistemi tradizionali ormai troppo rigidi, la modernizzazione delle infrastrutture finanziarie poggia su tre pilastri architetturali fondamentali: il consolidamento di un nucleo di dati autorevole ospitato in ambienti neutrali adiacenti al cloud per preservare il controllo ed evitare la dipendenza da un singolo fornitore, l'adozione di interconnessioni private ad alte prestazioni capaci di garantire flussi di banda scalabili e riservati rispetto alla rete internet pubblica, e lo sviluppo di reti edge distribuite che avvicinano fisicamente la capacità di calcolo alle fonti dei dati riducendo al minimo i tempi di latenza. L'integrazione tra potenza di calcolo, prossimità geografica ed ecosistema interconnesso si conferma così il requisito strutturale indispensabile per proteggere i flussi economici globali da minacce informatiche in costante evoluzione. L'applicazione concreta di questi principi emerge nelle recenti scelte operative del settore tecnologico e finanziario, come dimostrato dall'implementazione da parte di Block di supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD basati su sistemi GB200 all'interno di data center interconnessi per addestrare modelli open source dedicati anche al rilevamento dei deepfake, o dalla strategia della società specializzata Outseer, che sfrutta nodi distribuiti su più mercati globali per elaborare localmente i dati delle transazioni e restituire valutazioni del rischio istantanee.

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