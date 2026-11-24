(Adnkronos) – Jensen Huang ha varcato nuovamente le porte degli uffici di Nvidia nelle vesti di amministratore delegato, accolto da una folla di dipendenti in piedi intenti ad applaudire e a riprendere con gli smartphone il suo rientro. Secondo quanto emerge dai filmati circolati in rete e ripresi da Business Insider, il manager si è rivolto subito allo staff per scusarsi della bufera che ha investito l'azienda, ringraziando i presenti per la seconda opportunità ricevuta e promettendo di dimostrarsi una guida migliore in questo nuovo corso. L'uscita di scena del cofondatore risaliva allo scorso 12 novembre, maturata in seguito alle indiscrezioni su alcune relazioni extraconiugali, tra cui una con una sua diretta subordinata e un'altra con una presunta spia cinese. Solo quarantotto ore prima dell'addio, lo stesso dirigente aveva ammesso pubblicamente di essere stato infedele alla moglie, aprendo una crisi improvvisa ai vertici del gigante dei chip per l'intelligenza artificiale. A sbloccare l'impasse e favorire il reintegro è stato l'intervento diretto di Donald Trump, che aveva già espresso pubblicamente il proprio sostegno al ritorno del manager. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca e ricostruito dal New York Times, il presidente ha incaricato il vicepresidente JD Vance di mediare durante il fine settimana per fornire al consiglio di amministrazione tutte le garanzie richieste. Nella nota ufficiale che sancisce il rientro, il board di Nvidia ha infatti confermato di aver ricevuto rassicurazioni dai più alti livelli del governo statunitense sull'assenza di qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

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