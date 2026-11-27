MILANO (ITALPRESS) – La violenza da partner può lasciare conseguenze significative sulla salute delle donne anche molti anni dopo la fine della relazione abusante. E’ quanto emerge dai primi risultati di una ricerca dell’Università di Padova, presentati nell’ambito del progetto UNCOVER, iniziativa sostenuta dal Fondo di Beneficenza (che, dal 2019 a oggi ha sostenuto 231 progetti sul tema per oltre 9,2 milioni di euro erogati) in capo alla Presidenza di Intesa Sanpaolo. “Contrastare la violenza di genere richiede di agire contemporaneamente sulle sue conseguenze e sulle sue cause profonde, culturali, sociali ed economiche – ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca a Milano -. E’ in questa prospettiva che si inserisce l’azione del fondo di beneficenza. Il nostro approccio non si limita al sostegno di interventi emergenziali, pur indispensabili, ma mira a rafforzare in modo duraturo la capacità di risposta.

Riconosciamo nei centri specializzati, nelle reti territoriali, nel terzo settore, nel mondo della ricerca e della formazione un patrimonio fondamentale di competenze e conoscenze da valorizzare attraverso investimenti stabili e una visione di lungo periodo. L’obiettivo non è soltanto offrire protezione nell’immediato, ma offrire percorsi di ricostruzione personale, sociale ed economica capaci di restituire autonomia e dignità”.

Lo studio UNCOVER, che ha coinvolto oltre 100 donne, evidenzia in coloro che hanno subito violenza difficoltà in alcune funzioni cognitive, tra cui memoria spaziale, flessibilità cognitiva e capacità decisionali, oltre a prime alterazioni neurofisiologiche rilevate attraverso l’elettroencefalogramma.

Sul fronte cardiologico, le analisi mostrano differenze nella struttura e nella funzionalità del cuore che suggeriscono la necessità di monitorare maggiormente la salute cardiovascolare delle donne che hanno subito violenza.

I risultati non indicano la presenza di patologie neurodegenerative o cardiache conclamate, ma confermano come la violenza rappresenti un importante fattore di rischio per la salute nel lungo periodo e quanto siano fondamentali percorsi di sostegno, protezione e presa in carico precoce.

Grazie al progetto UNCOVER, la ricerca medica esce dai laboratori per diventare formazione e sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari, centri antiviolenza, scuole e cittadinanza. Nel primo anno di attività l’iniziativa ha coinvolto migliaia di persone attraverso convegni, percorsi formativi, incontri pubblici e attività divulgative, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sugli effetti meno conosciuti della violenza sulle donne.

L’obiettivo finale è costruire una maggiore consapevolezza collettiva e contribuire allo sviluppo di strumenti capaci di riconoscere precocemente le conseguenze della violenza, orientando percorsi di prevenzione, monitoraggio e cura nel lungo periodo.

Nato dalle ricerche condotte da Jacopo Agrimi e Nazareno Paolocci presso la Johns Hopkins University di Baltimora e sviluppato successivamente a Padova, lo studio unisce competenze multidisciplinari in neuroscienze, cardiologia, fisiologia, immunologia, psicologia, biologia molecolare, ginecologia e oncologia per studiare gli effetti della violenza da partner intimo sulla salute delle donne.

“Con la ricerca WISH vogliamo portare alla luce un enorme sommerso di sofferenza e di danni alla salute delle donne che rischia ancora oggi di rimanere invisibile – ha detto Jacopo Agrimi, PhD, Assistant Professor di Fisiologia Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova -. La violenza da parte del partner può lasciare profonde tracce biologiche nell’organismo, continuando a compromettere la salute delle donne anche molto tempo dopo la sua cessazione. Se confermati, i nostri risultati dovranno rappresentare un punto di partenza per ripensare radicalmente il riconoscimento del danno, le strategie di prevenzione e le politiche di assistenza sanitaria. E’ fondamentale che la ricerca scientifica contribuisca a restituire visibilità e dignità a queste donne, affinchè la fine della violenza non coincida con la fine dell’attenzione verso la loro salute”.

“Abbiamo visto scientificamente come la violenza contro le donne produca conseguenze che possono estendersi ben oltre la fine dell’abuso e incidere profondamente sulla salute e sulla qualità della vita – ha spiegato Giovanna Paladino, Executive Director Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo -. Sostenere come Fondo di Beneficenza progetti come UNCOVER significa contribuire a trasformare la ricerca scientifica in conoscenza diffusa, strumenti di prevenzione e percorsi di tutela capaci di raggiungere professionisti, istituzioni e comunità. E’ attraverso la collaborazione tra mondo della ricerca, servizi territoriali e società civile che possiamo favorire una maggiore consapevolezza e una presa in carico sempre più efficace dei bisogni di salute delle donne”.

– foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

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