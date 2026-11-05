Intesa Sanpaolo, 10 anni di legge antispreco valgono 10,3 mld

MILANO (ITALPRESS) – A dieci anni dall’approvazione della Legge 166/2016 contro lo spreco alimentare e farmaceutico, oltre 10,3 miliardi di euro di valore economico sono stati generati grazie al recupero e alla redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche. E’ il principale risultato della ricerca presentata oggi nel corso dell’evento “Donazione delle eccedenze: un’alleanza circolare con nuove opportunità per le imprese”, promosso da Fondazione Valore e Fondazione Terzjus in collaborazione con Intesa Sanpaolo, socio fondatore della Fondazione Valore, e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

L’incontro ha presentato anche prospettive future e opportunità di sviluppo per le donazioni, evidenziando come il potenziale delle eccedenze non riguardi soltanto alimenti e farmaci, ma anche altre categorie di beni che possono generare valore sociale attraverso la donazione, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni e coinvolgere ulteriori aziende nei processi di donazione.

Nell’evento, ospitato presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo a Milano e moderato da Maria Carla De Cesari, Caporedattrice di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, si sono incontrati rappresentanti delle istituzioni, del Terzo Settore e del mondo imprenditoriale per riflettere sull’impatto della “Legge Gadda” e sulle prospettive future delle politiche antispreco. Al confronto hanno preso parte importanti realtà impegnate nella sostenibilità e nel recupero delle eccedenze che hanno presentato alcuni dei loro progetti sul tema come Amazon Italia, Lidl, Granarolo, GLS, Banco Alimentare, Equoevento e Altroconsumo, che per l’occasione ha presentato l’indagine “Cibo e sostenibilità, l’indagine sui comportamenti di consumo dei cittadini”.

All’evento ha partecipato anche il cantante Stash, Frontman dei The Kolors e voce del video istituzionale realizzato per l’occasione.

Da oggi è inoltre ufficialmente disponibile online la nuova piattaforma HUB 166 di Fondazione Valore dedicata alla gestione delle donazioni. La procedura di iscrizione è semplice e guidata e consente agli enti del Terzo Settore interessati di accreditarsi e accedere alle opportunità di donazione che verranno progressivamente pubblicate sulla piattaforma. Gli enti troveranno l’elenco dei beni disponibili e potranno prenotarli per il ritiro presso un hub centrale o di prossimità.

Secondo la ricerca di Fondazione Valore e Fondazione Terzjus, tra il 2016 e il 2025 sono state donate 3,7 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari, per un valore di 9,9 miliardi di euro, a cui si aggiungono oltre 40 milioni di confezioni di farmaci recuperate, pari a 423 milioni di euro. Il valore economico complessivo supera così i 10,3 miliardi di euro.

La ricerca evidenzia inoltre come le donazioni alimentari siano cresciute del 95% nell’ultimo decennio, confermando l’efficacia degli strumenti introdotti per incentivare le donazioni e il recupero delle eccedenze da parte delle imprese e quindi raggiungere più persone fragili.

Il peso delle imprese è confermato anche dall’indagine, tuttora in corso, che ha coinvolto 623 enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella distribuzione delle eccedenze. L’81,2% degli enti che hanno risposto alla domanda sulla provenienza dei beni riceve prodotti donati dalle aziende, mentre il 66% delle organizzazioni coinvolte raccoglie due o tre tipologie di beni, dagli alimenti ai farmaci fino ad altri prodotti non alimentari e non sanitari. Un’attività che richiede rapporti stabili tra imprese ed enti, soprattutto quando le donazioni riguardano categorie di prodotti differenti.

La Vice Presidente commissione Agricoltura della Camera

Maria Chiara Gadda, prima firmataria della Legge 166/2016, ha affermato: “A dieci anni dalla sua entrata in vigore, possiamo affermare anzitutto che la legge 166 ha cambiato il vocabolario pubblico ma anche nelle aziende: non si parla più di spreco come problema, ma di eccedenze come risorsa da valorizzare. Quelle che si sono messe in campo, attraverso semplificazioni e vantaggi fiscali, sono soluzioni per chi produce, vende, somministra. La legge consente di realizzare a pieno e concretamente la responsabilità sociale delle imprese consentendo al contempo la risposta a bisogni sociali, la riduzione degli sprechi e l’ottimizzazione dei costi e dei processi. La 166 promuove il lavoro in rete, dentro le aziende, tra ruoli e funzioni diverse, e con il mondo del Terzo Settore. I dati dimostrano che ancora molto si può fare, soprattutto per i beni diversi da alimenti e farmaci”.

Gabriele Sepio, Presidente Fondazione Valore, ha dichiarato: “A dieci anni dalla Legge 166, la sfida è trasformare le opportunità offerte dalla normativa in pratiche sempre più diffuse e strutturate all’interno delle imprese. Donare le eccedenze non significa soltanto evitare uno spreco, ma rimettere in circolo risorse ancora utili, generando valore economico, sociale e ambientale. E’ in questa prospettiva che opera Fondazione Valore, con l’obiettivo di rendere la donazione un processo semplice, accessibile e sostenibile, rafforzando il collegamento tra il mondo profit e gli enti del Terzo settore. L’incontro di oggi ha segnato un passo concreto in questa direzione, anche con la presentazione di HUB 166, la nuova piattaforma di Fondazione Valore, pensata per facilitare l’incontro tra chi dispone di beni da donare e gli enti che possono trasformarli in risposte ai bisogni della collettività. Uno strumento che punta ad ampliare la partecipazione delle imprese e a contribuire alla costruzione di un modello di economia circolare e sociale sempre più inclusivo e strutturato”.

Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “In questi dieci anni la legge ha dimostrato che ciò che nasce come eccedenza può diventare una risorsa di grande valore per le persone e le comunità. Per Intesa Sanpaolo, socio fondatore di Fondazione Valore, questa visione si lega alla scelta di fare dell’impegno sociale una componente etica e strategica del proprio ruolo. Sostenere iniziative come quella di oggi significa contribuire a creare connessioni tra imprese, Terzo Settore e territori, affinchè la solidarietà si traduca in interventi concreti e duraturi a favore di chi è più fragile”. Luigi Bobba, Presidente Fondazione Terzjus, ha aggiunto: “Questa prima rilevazione, frutto dell’indagine ancora in corso realizzata grazie al contributo della Fondazione Cariplo, rende visibile una rete di enti spesso piccoli, fortemente radicati nelle comunità e sostenuti in larga misura dal volontariato, che ogni giorno trasforma beni destinati allo spreco in aiuti concreti per le persone più fragili. Il fatto che più della metà delle organizzazioni abbia iniziato questa attività dopo il 2016 mostra quanto la cultura del recupero e della donazione sia cresciuta nell’ultimo decennio. La sfida ora è consolidare questa rete, investendo nella formazione, negli strumenti digitali, nelle campagne di informazione sulla legge antispreco e nella collaborazione tra Terzo settore, imprese e istituzioni”.

– foto f50/Italpress –

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