(Adnkronos) – “L'innovazione, dal punto di vista economico, è la base della crescita, quindi la base di tutto ciò che rappresenta per noi il benessere, la possibilità di offrire servizi sociali, educazione e sanità. Tutto questo deriva dalla crescita economica, che al suo fondo ha proprio l'innovazione. In questo momento di accelerazione tecnologica e di innovazione sempre più spinta, cavalcare l'innovazione significa poter offrire alla popolazione servizi adeguati rispetto ai propri bisogni”. Lo ha detto Francesco Decarolis, Professore di Economia dell’Università Bocconi di Milano, intervenuto al working lunch 'Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana', svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, in occasione del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società. “Per aiutare l’innovazione servono interventi su vari fronti, a partire dagli investimenti sull'educazione e sulla scuola, per formare le competenze necessarie. Inoltre, servono interventi di contesto, con una regolamentazione che promuova l'innovazione. E, poi, è necessario attuare tutte quelle riforme che i vari rapporti Draghi e Letta hanno sottolineato come a fondamento del ritardo che si sta accumulando dell'Europa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina”, conclude Decarolis.

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