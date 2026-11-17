Gli interrogativi attualmente all’esame nelle capitali europee vanno oltre il rapporto dei Fratelli Musulmani con la violenza. Comprendono anche le reti ombra legate alle loro fonti di finanziamento, alla gestione delle loro istituzioni e ai legami tra moschee, associazioni e movimenti politici transnazionali.

Una decisione giudiziaria egiziana ha inserito il Consiglio dei Musulmani d’Europa tra 71 entità, istituzioni e persone nelle liste del terrorismo per cinque anni. La decisione ha riportato l’attenzione sul ruolo che le istituzioni legate all’organizzazione svolgono nella costruzione di reti di influenza al di fuori della regione araba.

Nello stesso periodo l’emittente egiziana “Extra News” ha trasmesso registrazioni audio di Abdallah Ben Mansour, presidente del Consiglio dei Musulmani d’Europa. In queste registrazioni Ben Mansour parlava del ruolo del Consiglio nel facilitare gli spostamenti di alcuni dirigenti dei Fratelli Musulmani e nel farli uscire da paesi arabi. Rivelava inoltre dettagli sulla fondazione di istituzioni e movimenti islamici in diversi paesi europei.

Ben Mansour ha spiegato che le prime iniziative per fondare il Consiglio si sono basate sul raggruppamento di membri dei Fratelli Musulmani in diversi paesi europei. L’obiettivo era costruire un ombrello istituzionale che andasse oltre i confini egiziani e offrisse all’organizzazione nuovi spazi di movimento e di azione.

Consiglio dei Musulmani d’Europa è il nome assunto dalla “Federazione delle Organizzazioni Islamiche in Europa” dopo il cambio di denominazione. L’entità è stata fondata in Gran Bretagna nel 1998 e comprende nella sua struttura il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca, il Forum Europeo delle Donne Musulmane e il Forum dei Giovani Musulmani. Negli ultimi anni il Consiglio ha esteso la propria attività a oltre 20 paesi europei.

Nelle ultime settimane, nelle sedute del Parlamento europeo si sono svolti accesi dibattiti sull’espansione delle reti dei Fratelli Musulmani in Europa. Sebastian Tynkkynen, eurodeputato finlandese del gruppo “Conservatori e Riformisti Europei”, ha espresso timori riguardo a un piano per estendere l’influenza dell’organizzazione attraverso i finanziamenti e la costruzione di moschee.

Secondo il Centro Europeo di Studi sull’Antiterrorismo, i paesi europei concentrano la loro attenzione sul monitoraggio delle reti ombra dei Fratelli Musulmani. Queste reti si estendono dai comitati delle moschee autorizzate alle associazioni di beneficenza, che l’organizzazione usa per costruire gruppi di influenza a lungo termine all’interno delle società e delle istituzioni europee.

Queste reti sono complesse e svolgono molte attività diverse. Per questo le capitali europee, da Dublino a Parigi e Berlino fino a Roma e Bruxelles, hanno avviato un coordinamento più stretto. Sono passate da avvertimenti e timori isolati alla pianificazione della sicurezza e alla legislazione.

In una conferenza stampa tenuta a settembre, Michael McElgunn, capo del Servizio nazionale per i reati e l’intelligence di sicurezza della polizia irlandese, ha espresso le preoccupazioni del suo paese per quello che ha definito “islam politico occulto” legato ai Fratelli Musulmani.

Ambizioni oltre i confini

Negli anni Ottanta del secolo scorso diversi paesi arabi hanno stretto la morsa sui Fratelli Musulmani, e alcuni dirigenti dell’organizzazione sono emigrati in paesi europei. Da allora l’organizzazione ha cercato di ampliare la propria presenza all’interno delle comunità musulmane e di presentarsi come loro rappresentante presso le autorità europee.

L’organizzazione ha indicato ai propri membri di mostrare un’immagine di integrazione e moderazione e di non dichiarare pubblicamente la propria appartenenza. Per ampliare la base di influenza si è affidata a istituzioni e associazioni con attività sociali, religiose ed educative.

La Federazione delle Organizzazioni Islamiche in Europa fungeva da ombrello per le organizzazioni dominate dai Fratelli Musulmani in Europa. Prima degli attentati dell’11 settembre 2001 ha ricevuto finanziamenti da istituzioni e privati dei paesi del Golfo, che in seguito si sono ridotti o sono cessati.

Gli strumenti di influenza di queste reti riguardano gli ambiti sociale, educativo, economico e politico. Consentono ai membri dell’organizzazione di accedere a posizioni di rappresentanza delle comunità islamiche e di influenzare il processo decisionale nei paesi europei.

In ambito educativo, la priorità è influenzare la formazione religiosa dei giovani musulmani attraverso scuole, centri religiosi e attività rivolte alle nuove generazioni.

Sul piano sociale, le istituzioni legate all’organizzazione usano le attività di beneficenza e i servizi comunitari per conquistare la fiducia delle comunità musulmane. In questo modo si presentano come soggetti in grado di rappresentarne i bisogni e difenderne gli interessi.

Sul piano economico, queste reti creano strutture finanziarie per raccogliere le donazioni necessarie a finanziare le loro attività. Tra le fonti di finanziamento figurano la zakat e le elemosine, oltre a una rete di organizzazioni non governative islamiche.

Le reti si avvalgono inoltre di un apparato propagandistico e mediatico per sostenere la propria attività e diffondere le proprie idee. Lo fanno attraverso le piattaforme digitali e il contatto con le comunità musulmane, con messaggi pensati per influenzare il dibattito pubblico nelle società europee.

Una penetrazione profonda

Un rapporto governativo sull'”Islam in Francia” ha censito 139 luoghi di culto legati ai Fratelli Musulmani e altri 68 considerati vicini all’organizzazione, distribuiti in 55 dipartimenti francesi. Il rapporto ha inoltre segnalato 21 scuole legate all’organizzazione, con un totale di 4.200 alunni. Il documento descrive l’associazione “Musulmans de France” come la “branca nazionale” dei Fratelli Musulmani.

Secondo un rapporto pubblicato dalla piattaforma “EU Reporter”, la Francia è il paese più avanti nel trasformare la questione in un percorso legislativo. Il rapporto ricorda che il 22 gennaio 2026 il Parlamento francese ha adottato, con 157 voti favorevoli e 101 contrari, una risoluzione che invita la Commissione europea ad avviare le procedure per inserire i Fratelli Musulmani e i loro dirigenti nella lista UE delle organizzazioni terroristiche.

A maggio il Senato francese ha approvato, con 208 voti favorevoli e 124 contrari, un disegno di legge contro l'”entrismo islamista” presentato da Bruno Retailleau. Gli autori del testo hanno descritto la “politica di infiltrazione”, storicamente associata ai Fratelli Musulmani, come un tentativo di penetrare nei settori dell’istruzione, dello sport e dell’associazionismo.

In Germania, gli organi per la protezione della Costituzione hanno messo in guardia contro quello che definiscono “islamismo strategico”. Si tratta di un approccio che persegue obiettivi politici e sociali di lungo periodo senza fare affidamento principalmente sulla violenza.

Il ministro dell’Interno del Land del Brandeburgo, Jan Redmann, ha dichiarato che i Fratelli Musulmani “non attaccano la nostra democrazia con violenza aperta, ma vi si infiltrano dalla porta di servizio”. La dichiarazione è contenuta in un comunicato diffuso dal suo ministero il 4 giugno.

Redmann ha spiegato che i membri dell’organizzazione si impegnano nel lavoro sociale e si infiltrano negli organismi politici. Il loro obiettivo è ottenere legittimazione e, in ultima analisi, finanziamenti pubblici. Il ministero ha definito questo approccio una “perfida doppia strategia”.

Italia: il contrasto alle reti di influenza

In Italia, le iniziative politiche e legislative puntano a rafforzare i controlli sulle istituzioni religiose e sulle loro fonti di finanziamento. Allo stesso tempo si moltiplicano gli appelli a contrastare l’influenza dei Fratelli Musulmani e delle reti dell’islam politico nella società italiana.

Il 21 ottobre 2026 la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha adottato il disegno di legge C.2562 come testo base per l’esame di un pacchetto di proposte contro l’estremismo religioso. Tra queste figurano proposte per rafforzare i controlli sul finanziamento dei luoghi di culto e delle istituzioni religiose e per accrescere la trasparenza sulla provenienza dei fondi.

L’iniziativa è arrivata anche al Parlamento europeo. Le eurodeputate italiane Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint, insieme a deputati di Francia, Spagna, Belgio e Portogallo, hanno presentato un’iniziativa che chiede una strategia europea per contrastare quello che hanno definito “entrismo islamista” e le reti di influenza legate ai Fratelli Musulmani.

L’8 ottobre il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione con 381 voti favorevoli, 167 contrari e 15 astensioni. Il testo chiede una strategia europea per contrastare l’entrismo islamista e l’influenza delle reti dei Fratelli Musulmani.

L’eurodeputata Anna Maria Cisint ha inoltre presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulle attività di alcune organizzazioni che, a suo dire, sono legate alla rete dei Fratelli Musulmani in Italia. Tra queste ha citato l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, i Giovani Musulmani d’Italia, l’Alleanza Islamica Italiana e l’Associazione dei Palestinesi in Italia.

Cisint ha chiesto di istituire un meccanismo europeo permanente per indagare sui flussi finanziari delle organizzazioni legate ai Fratelli Musulmani e sui loro tentativi di influenzare le istituzioni e i partiti politici.

Queste iniziative riflettono l’interesse crescente dell’Italia per il monitoraggio delle fonti di finanziamento e delle strutture istituzionali che le reti dell’islam politico potrebbero usare per estendere la propria influenza nella società.

Timori più ampi

Le recenti iniziative europee sono in linea con le misure adottate dalle autorità statunitensi, segno di timori internazionali più ampi sulle attività dell’organizzazione.

Il Dipartimento di Stato americano ha designato la branca libanese dei Fratelli Musulmani come “organizzazione terroristica straniera” e come “entità terroristica globale specificamente designata”. Ha inoltre designato il leader dell’organizzazione, Mohammed Fawzi Taqqoush, come “terrorista globale specificamente designato”.

Il Dipartimento del Tesoro americano ha designato le branche dell’organizzazione in Egitto e in Giordania come “entità terroristiche globali specificamente designate”, per aver fornito sostegno materiale ad Hamas.

Gli apparati politici e di sicurezza in Europa e negli Stati Uniti non limitano più la minaccia dei Fratelli Musulmani al solo rischio di violenza diretta. La considerano una “struttura di influenza” che passa attraverso finanziamenti, moschee, associazioni, istruzione e organizzazioni giovanili.