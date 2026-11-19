(Adnkronos) – Novamont, società di Versalis (Eni), annuncia di aver ottenuto la ricertificazione B Corp secondo i nuovi e più severi standard (versione 2.2). Il traguardo è stato raggiunto al termine di un approfondito percorso di adeguamento che ha incluso un audit indipendente condotto da SCS Global Services sull'intera organizzazione. Si tratta di un risultato di particolare rilievo: Novamont è infatti tra le prime realtà a misurarsi con il nuovo framework introdotto nel 2026 da B Lab, l'organizzazione non profit che gestisce la certificazione a livello globale. La revisione, considerata la più profonda nella storia del movimento B Corp, è il frutto di quattro anni di consultazioni con imprese, società civile, mondo accademico e decisori politici. Il nuovo schema di certificazione è stato sviluppato per rispondere all'evoluzione del contesto regolatorio europeo e garantire, tra l’altro, la conformità dello schema stesso con la Direttiva UE Empowering Consumers for the Green Transition, entrata in vigore il 27 settembre 2026, che punta a contrastare il greenwashing rafforzando la fiducia di consumatori e investitori. I nuovi standard B Corp si traducono in requisiti stringenti, controlli di terze parti e criteri orientati alla misurabilità degli impatti e al miglioramento continuo. La ricertificazione di Novamont premia il significativo lavoro di adeguamento di policy, procedure, sistemi di monitoraggio e processi di reporting effettuato dalla società. “Un risultato che assume un significato particolare per la nostra azienda. Molti anni fa abbiamo scelto di diventare Società Benefit, inserendo nel nostro statuto l'impegno a generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale e di sottoporre il nostro operato a una valutazione indipendente attraverso il percorso B Corp basato sul metodo e gli standard B Lab. La ricertificazione B Corp appena ottenuta conferma non solo la validità di questo impegno, ma anche la capacità della nostra organizzazione di evolvere insieme alle sfide della maggiore sostenibilità e trasparenza, trasformando valori e responsabilità in risultati concreti, misurabili e verificabili per le persone, i territori e l'ambiente”, ha commentato Catia Bastioli, Amministratore Delegato di Novamont SpA. Per informazioni: Novamont – Francesca De Sanctis – +39 340 1166426 francesca.desanctis@novamont.com www.novamont.com

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