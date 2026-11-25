(Adnkronos) – Quella che doveva essere una rilassante crociera si è trasformata in un incubo per circa duecento passeggeri della Carabbean Princess, della compagnia Princess Cruises. L'imbarcazione è rientrata ieri presso il porto di Port Everglades, in Florida, Stati Uniti, al termine di un tour di 12 giorni nei Caraibi. Centinaia di persone sono state colpite da vomito e diarrea, come hanno confermato i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Colpa di un focolaio di norovirus scoppiato a bordo della nave. Il viaggio era partito lo scorso 11 novembre e i primi malesseri a bordo sono stati registrati il 15. Attualmente il numero di passeggeri che hanno riferito di essere stati male è di 233 su 2936 (7,9%). Invece, il numero di membri dell'equipaggio che hanno riferito di essere stati male sono stati 35 su 1132 (3,1%). Ma il bilancio potrebbe ancora salire tra coloro che stanno ancora incubando il virus una volta scesi dalla nave. Sono a quel punto state messe in atto una serie di azioni per prevenire l'espansione del focolaio stesso, tra cui l'isolamento dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che hanno manifestato i sintomi e il consulto con gli esperti in merito alle procedure di sanificazione e alla segnalazione dei casi di malattia. Poi, tutto è tornato sotto controllo. "Il nostro equipaggio ha reagito tempestivamente implementando protocolli di igienizzazione rafforzati in tutta la nave, comprese misure complete di pulizia e disinfezione", ha spiegato la compagnia alla Cbs.

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