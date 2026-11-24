(Adnkronos) – “Trasmettere alle nuove generazioni la memoria di cose accadute per potersi orientare nel presente e nel miglioramento continuo, perché non si può costruire un futuro di successo senza conoscere il passato. Sono convinta che la cultura sia sempre il motore di ogni impresa umana e particolare, crei efficaci anticorpi contro l'assottigliamento del pensiero”. A dirlo è Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, in occasione dell’incontro ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano, nel corso del quale è stato presentato il volume 'Corporate Heritage. Una storia Made in Italy'. “Credo che non esistano barriere tra cultura scientifica e umanistica – riflette Bracco – una sinergia che diventa ancora più importante, vitale, di fronte alle nuove sfide tecnologiche. Per questo accanto alle famiglie, alle scuole, alle università, le istituzioni possono e devono fare molto, anche in questo campo abbiamo una grande responsabilità”. La Biblioteca Aziendale "Diana Bracco" patrimonio culturale e dell'Archivio Storico Bracco a Milano, accoglie questa responsabilità con un ritorno molto positivo. “Dalla sua costituzione, la nostra biblioteca ha registrato una crescita costante sia in termini di utilizzo sia di coinvolgimento – fa sapere Bracco – I numeri sono molto incoraggianti: oltre 5.000 prestiti con centinaia di prenotazioni e di rinnovi. Ci tengo a ricordare che per ampliare queste offerte abbiamo una convenzione con il Comune di Milano che consente di accedere all'intero patrimonio delle 24 biblioteche del Sistema bibliotecario milanese. Una prevedibile curiosità: il 70% dei fruitori della biblioteca sono donne”, sottolinea. “Questi risultati confermano il consolidamento della biblioteca come servizio culturale apprezzato e integrato nella vita aziendale, capace non solo di promuovere la lettura, ma anche di produrre occasioni di formazione, di incontro, di aggiornamento professionale e di crescita personale. È quindi un tassello importante nel complesso del welfare di Bracco – afferma – Sono davvero felice che all'interno dell'azienda sia nato e stia crescendo un gruppo di lettura – continua – Il prossimo 16 dicembre organizzeremo l'edizione del 2026 della famosa Tombolata Letteraria, che l'anno scorso è stata molto apprezzata. Quest'anno sarà dedicata a Pinocchio, nel centenario della nascita di Collodi. Un’iniziativa che si aggiunge al sostegno di Fondazione Bracco al progetto ‘Capolavoro per Milano 2026’ del Museo Diocesano, che mette a disposizione una straordinaria ‘Annunciazione’ di Artemisia Gentileschi. Invito tutti ad ammirare la mostra già in atto, di un'artista straordinaria, una donna coraggiosa che ha saputo imporsi in un momento in cui le donne non avevano voce”, conclude.

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