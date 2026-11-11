Il cammino di Rosalba, la “Forrest Gump” che si batte contro il femminicidio

di Franco Nuccio

PALERMO (ITALPRESS) – Si definisce una viandante che attraversa l’Italia e una ‘artivista’, cioè una artista e attivista che lotta contro la violenza di genere. Rosalba Castelli, 47 anni, piemontese, un po’ Forrest Gump un po’ icona femminista, ha cominciato l’anno scorso in Sardegna il suo cammino per portare avanti il progetto “Orme d’ombra”: mille chilometri a piedi per tutto il periplo dell’isola, una media di dieci chilometri al giorno per cento giorni; sulle spalle una bisaccia contenente i nastri rossi e bianchi con i nomi delle vittime di femminicidio, ricamati dalle detenute del carcere di Torino. Cento “nastri della memoria” lasciati nei luoghi dove è stata accolta “per non dimenticare”.

Una iniziativa che Rosalba, presidente dell’associazione Artemixia, l’associazione promotrice del progetto, sta replicando da due mesi anche in Sicilia. Partita il 14 settembre da Sambuca di Sicilia con l’obiettivo di marciare complessivamente per 665 chilometri, la maratoneta dei diritti delle donne ha coperto fino a ora i due terzi del percorso. Ieri ha raggiunto il borgo di Montalbano Elicona, sulle montagne dei Nebrodi, dove ha appeso a un albero dell’Arcimusco, l’altopiano dove svettano i maestosi megaliti in pietra, un ricamo con il nome di Ilenia Bonanno, uccisa tre anni fa ad Agrigento dal marito. Questa mattina, nel giorno del terzo anniversario del femminicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato, Rosalba ha incontrato gli studenti delle scuole del paese per sensibilizzarli contro quella che definisce “la violenza della dimenticanza”.

“Quando ha cominciato il mio cammino in Sardegna proprio un anno fa – dice all’Italpress – nel mio zaino c’erano i nomi delle 170 donne uccise dal giorno del femminicidio di Giulia. Da allora se ne sono aggiunti almeno un altro centinaio. Non ho neanche voluto contarli, so solo che ogni nastro è otto grammi e il sacco che porto sulle spalle ha raggiunto i due chilogrammi e mezzo, un peso insopportabile”. Durante il tragitto Rosalba ha conosciuto anche le storie di altre vittime nei paesi che attraversava, come a Mussomeli dove le hanno raccontato del duplice femminicidio di Rosa Misfsud, 47 anni, e della figlia Monica, di 27, assassinate entrambe il 31 gennaio di sei anni fa dall’ex della donna. O come a Randazzo, dove ricordano ancora con commozione la piccola Alessandra, undici anni, massacrata il 29 febbraio del 1988 da un vicino di casa che voleva stuprarla. “E’ un rosario di morte senza fine quello che si è presentato nel corso del mio cammino” commenta la viandante mentre si appresta a ripartire da sola per le strade della Sicilia. “In questi mesi – sottolinea – ho tuttavia incontrato anche tanta solidarietà e tante persone che mi hanno incoraggiato a proseguire. Certo è un percorso difficile, anche dal punto di vista personale. La mia compagna, i miei genitori e mia sorella, che mi seguono ogni giorno da lontano, continuano a ripetermi ‘quando torni a casa’. Ma io credo che la mia testimonianza serva a ricordare le tante vittime di femminicidio come Giulia che continuano a chiedere di non essere dimenticate”.

– foto Progetto “Orme d’Ombra” –

(ITALPRESS).