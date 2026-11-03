Honda ADV125 2027: arriva il nuovo scooter adventure con tecnologia premium

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Honda amplia la propria famiglia di scooter adventure introducendo il nuovo

ADV125 2027, un modello che trasferisce nel segmento delle piccole cilindrate il carattere dell'X-ADV e dell'ADV350. Progettato per la mobilità quotidiana, combina un'impostazione rialzata, una ciclistica sviluppata per affrontare fondi irregolari e una dotazione tecnologica particolarmente completa. Il nuovo Honda ADV125 2027 viene prodotto nello stabilimento italiano Honda di Atessa, in Abruzzo, ed è omologato Euro5+. Il propulsore è il conosciuto monocilindrico eSP+ da 125 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione monoalbero a quattro valvole. Eroga 12,5 CV a 8.750 giri/min e 11,7 Nm a 6.500 giri/min, abbinando prestazioni adeguate agli spostamenti urbani a consumi contenuti. Honda dichiara una percorrenza di 47,6 km/l nel ciclo WMTC, che, insieme al serbatoio da 8,1 litri, consente un'autonomia teorica di 385 chilometri. Presenti il sistema Start&Stop e il controllo di trazione HSTC disinseribile. La struttura utilizza un telaio tubolare a doppia culla in acciaio, abbinato a una forcella con escursione di 116 mm e doppi ammortizzatori posteriori con corsa di 103 mm. La luce a terra raggiunge 165 mm. I cerchi in lega misurano 14 pollici anteriormente e 13 posteriormente, con pneumatici tubeless semitassellati. L'impianto frenante prevede dischi da 240 e 220 mm. La sella, posizionata a 780 mm dal terreno, facilita l'accessibilità, mentre il parabrezza offre cinque regolazioni manuali su un'escursione complessiva di 75 mm.

La strumentazione TFT a colori da 5 pollici integra Honda RoadSync, consentendo navigazione, gestione musicale e comunicazioni attraverso lo smartphone. Completano l'equipaggiamento Smart Key, illuminazione full LED, presa USB-C e segnalazione automatica della frenata d'emergenza ESS.

Particolarmente interessante la capacità di carico: 29 litri nel vano sottosella, sufficienti per un casco integrale, ai quali si aggiungono due litri nel retroscudo. Quattro le colorazioni disponibili: Pearl Falcon Gray, Pearl Cool White, Mat Cynos Gray Metallic e Mat Pearl Diaspro Red.Tra gli accessori figurano manopole riscaldabili, antifurto e bauletto Smart da 40 litri.

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