(Adnkronos) – "Dal congresso di Glasgow sono emersi almeno due messaggi fondamentali sulla terapia dell'Hiv: il primo riguarda il trattamento delle persone alla prima diagnosi, il secondo il consolidamento delle terapie iniettive long acting". Lo afferma Giulia Marchetti, professore ordinario dell'università degli Studi di Milano e direttore Malattie infettive 1 dell'ospedale Sacco di Milano, commentando i principali studi presentati all'Hiv Drug Therapy Glasgow. Il congresso, svoltosi a inizio novembre in Scozia, rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla ricerca clinica, alla terapia farmacologica e alla gestione dell'infezione da Hiv. "Lo studio Vogue – spiega l'esperta – ha confrontato, nelle persone naive alla terapia antiretrovirale, un regime triplice basato su bictegravir e una terapia duplice con dolutegravir e lamivudina. Coinvolgendo oltre 400 pazienti, ha dimostrato un'efficacia equivalente nel controllo della carica virale a un anno, nella rapidità della soppressione virologica e nell’aderenza". Il risultato ha inciso sulle linee guida Eacs, European Aids Clinical Society. "La terapia duplice oggi può essere usata nei pazienti naive anche con alte cariche virali alla stessa stregua della terapia triplice – puntualizza Marchetti – È un dato forte, destinato a modificare il nostro modo di trattare l'infezione". Numerose evidenze hanno riguardato anche cabotegravir e rilpivirina iniettabili, somministrati ogni 2 mesi alle persone già in soppressione virologica. "Lo studio spagnolo Relativity, condotto in oltre 50 centri su più di 3mila pazienti – illustra la specialista – ha mostrato un controllo virologico superiore al 95%. Risultati vicini al 95% sono emersi anche dallo studio americano Opera, su circa 7mila persone, mentre lo studio paneuropeo Combine-2 ha confermato efficacia, persistenza, tollerabilità e aderenza fino a 2 anni". In questo contesto assumono un particolare rilievo gli studi italiani. "Diverse ricerche indipendenti – rimarca l'esperta – suggeriscono che il passaggio alla terapia iniettiva long acting possa aumentare il rapporto Cd4/Cd8, un indicatore del recupero immunologico. Poiché un rapporto basso è associato a un rischio maggiore di progressione clinica, il possibile beneficio di questi regimi terapeutici, anche nel prevenire eventi clinici gravi nel medio-lungo periodo, dovrà essere approfondito. Uno studio del San Raffaele ha inoltre dimostrato la fattibilità della somministrazione domiciliare delle terapie iniettive, con efficacia e aderenza paragonabili a quelle ospedaliere. Anche sulla PrEp", la profilassi pre-esposizione, "sono arrivati dati positivi: la coorte italiana Pride ha registrato una persistenza superiore al 90% a un anno, insieme a una buona tollerabilità", conclude Marchetti.

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