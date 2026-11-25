(Adnkronos) –

Harley-Davidson amplia la gamma 2027 con tre nuove moto della famiglia Grand American Touring. Road King ST, Road Glide ST e Street Glide ST.

Le tre Touring adottano un rapporto di trasmissione finale specifico, freni Brembo e forcelle Showa a steli rovesciati. La Road King ST conserva la configurazione senza carenatura e introduce un alloggiamento del faro ridisegnato, linee riviste e una console ribassata. «Ogni modello ST conserva tutte le caratteristiche di design e tecnologia che chi guida una Touring cerca, con prestazioni migliorate sotto ogni aspetto», ha dichiarato Artie Starrs, presidente e amministratore delegato di Harley-Davidson.

La famiglia Cruiser sale a otto modelli. Debutta la Deadwood, mentre la Super Glide, introdotta nel 2026 in serie limitata, entra nella gamma di serie e sarà distribuita a livello globale in tre nuove colorazioni. Low Rider S, Low Rider ST e Breakout saranno disponibili con finiture nere o cromate. Confermate invece le Heritage Classic, Fat Boy e Street Bob.

Tra le novità di personalizzazione figura la collezione Iron & Ink, con grafiche ispirate all’arte del tatuaggio e una tiratura di 2.000 esemplari per ciascuno dei due modelli, Street Glide e Road Glide. La livrea Lunar Divide sarà riservata alle Low Rider S e ST, mentre il Vivid Black torna come colore di base per gran parte della gamma.

Harley-Davidson ha dichiarato che le moto della gamma 2027 sono in arrivo in questi giorni in tutte le concessionarie.

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