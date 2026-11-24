(Adnkronos) – La mappa di Grand Theft Auto 6 nasconde un elaborato tributo al passato del franchise, scoperto e risolto dal content creator Memeio. L'indizio iniziale si trova in una torre nella zona meridionale della mappa, dove la pressione di un pulsante riproduce un effetto sonoro tratto da GTA: Vice City accanto a un poster che richiama "Life Is Passing Me By", lo storico codice trucco della versione PC utilizzato per accelerare lo scorrere del tempo nel capitolo del 2002. Partendo da questo riferimento, l'analisi dell'intera area di gioco ha permesso di individuare dodici sottostazioni elettriche disseminate per la mappa, ciascuna contrassegnata dalle lettere necessarie a comporre la frase del celebre cheat. L'attivazione dei rispettivi interruttori nell'esatto ordine sequenziale sblocca la ricezione di un messaggio di testo sul telefono del protagonista, contenente le coordinate di una centrale elettrica da visitare entro una precisa fascia oraria. Raggiungendo l'impianto nel momento indicato, dietro una porta metallica appare un portale rosa che catapulta Jason direttamente all'interno del Malibu Club così come appariva su PlayStation 2. L'intero segmento riproduce fedelmente l'estetica e i limiti tecnici dell'epoca, dalle animazioni rigide fino alle celebri mani poligonali prive di dita, dettaglio che impedisce al personaggio di afferrare correttamente un bicchiere al bancone facendogli rovesciare il drink. Salendo le scale sul retro del locale si assiste inoltre a una breve apparizione di Kent Paul, storico comprimario dell'avventura ambientata negli anni Ottanta, prima che un secondo varco riporti Jason nella Vice City del 2026. Al termine della sequenza il gioco assegna due ricompense permanenti a tema nostalgico: l'iconica camicia hawaiana blu di Tommy Vercetti e una moto chopper ispirata al modello decorato con la bandiera statunitense presente nelle prime fasi dell'originale GTA: Vice City.

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