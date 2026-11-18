(Adnkronos) – Con l'avvicinarsi del debutto di Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha finalmente chiarito quali saranno le specifiche legate alla risoluzione e alle tecniche di upscaling adottate sulle diverse console sul mercato. Il dato più sorprendente riguarda la minore delle console di casa Microsoft, ovvero Xbox Series S, che si aggiudica il primato assoluto nell'implementazione dell'FSR 4, la nuova tecnologia di ricostruzione dell'immagine basata sull'intelligenza artificiale sviluppata da AMD. Sulla piattaforma entry-level il titolo girerà a una risoluzione nativa di 720p per poi essere scalato a 1080p proprio grazie al nuovo algoritmo, riuscendo comunque a mantenere attiva l'illuminazione gestita tramite ray tracing. Situazione decisamente più tradizionale e all'insegna della totale parità per quanto riguarda le due console standard di Sony e Microsoft. Sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, l'atteso kolossal ambientato a Vice City gira a una risoluzione di partenza pari a 1440p, raggiungendo il 4K attraverso l'impiego di un sistema sviluppato internamente dagli studi di Rockstar. Le due macchine offriranno dunque un'esperienza visiva del tutto sovrapponibile, senza differenze sul fronte della gestione dei pixel. Discorso a parte merita invece PlayStation 5 Pro, la versione potenziata dell'ammiraglia Sony, che pur condividendo la medesima base di partenza a 1440p delle sorelle minori si affiderà a una soluzione differente per raggiungere l'Ultra HD. Sulla console mid-gen giapponese l'upscaling fino al 4K sarà infatti affidato interamente al PSSR, il sistema proprietario PlayStation Spectral Super Resolution progettato da Sony per ottimizzare la resa grafica dei titoli più esigenti.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)