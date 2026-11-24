(Adnkronos) – Il debutto di Grand Theft Auto VI si è trasformato in un evento senza precedenti per l'intera industria videoludica. Secondo i dati ufficiali diffusi da Sony Interactive Entertainment, al 22 novembre il titolo ha già attirato oltre 39 milioni di giocatori unici su PlayStation 5, conquistando il primato assoluto di miglior lancio nei trent'anni di storia del marchio attraverso cinque generazioni di console. Il nuovo capitolo della saga ha stabilito anche il record assoluto di utenti connessi contemporaneamente su piattaforma PlayStation, superando i risultati precedentemente registrati da produzioni multiplayer, free-to-play e single-player. Nel complesso, la community PS5 ha accumulato 683 milioni di ore di gioco, con una media individuale di 17,4 ore trascorse a esplorare la mappa durante le giornate d'apertura. L'impatto commerciale del ritorno a Vice City si è riflesso direttamente sulla diffusione dell'hardware. L'uscita del gioco ha generato il più alto numero di nuove console PlayStation 5 collegate alla rete in un singolo giorno dal debutto della piattaforma, escludendo i tradizionali picchi delle festività natalizie. Dal giorno dell'esordio, il titolo di Rockstar Games è stato inoltre il primo software avviato sul 70 percento delle nuove console attivate. Tim Turi, content communications manager di Sony Interactive Entertainment, ha elogiato il lavoro svolto dallo studio di sviluppo, sottolineando come il sodalizio tra le due aziende affondi le radici fino all'epoca di Grand Theft Auto III su PlayStation 2. Per celebrare l'uscita del 19 novembre, affiancata dalla versione per Xbox Series, l'azienda giapponese ha accompagnato il lancio con due edizioni limitate del controller DualSense ispirate all'estetica del gioco e con eventi dal vivo come il festival dedicato tenutosi a Miami. I numeri registrati su console Sony si inseriscono in un quadro economico già storico. Già il 20 novembre Rockstar Games aveva comunicato il raggiungimento di 3,79 miliardi di dollari di incassi nelle prime ventiquattro ore, spinti da 32,5 milioni di prenotazioni. Pur in assenza di un dato ufficiale sulle unità distribuite, il fatturato generato dalle edizioni vendute a 79,99 e 99,99 dollari lascia stimare un volume compreso tra i 37,9 e i 47,3 milioni di copie vendute al day one.

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