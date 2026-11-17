(Adnkronos) – L’uscita di Grand Theft Auto VI, fissata per giovedì 19 novembre 2026, sta assumendo i contorni di un fenomeno macroeconomico prima ancora di arrivare sugli scaffali. La finestra di lancio del titolo ambientato a Vice City ha infatti innescato un’impennata globale del 32% nelle richieste di assenza nei giorni feriali. Sfruttando la collocazione strategica a ridosso del fine settimana, milioni di dipendenti stanno pianificando ponti e giornate di riposo per dedicarsi al titolo di Rockstar Games, al punto da costringere diverse piccole imprese a valutare chiusure temporanee per carenza di personale. In questo scenario, l'Italia conquista il primo posto a livello mondiale per incremento di ferie e permessi legati al debutto del gioco. Secondo le rilevazioni della piattaforma Remote.com, le domande di congedo nel Paese hanno registrato un balzo del 91% rispetto alla media stagionale, superando qualsiasi altro mercato internazionale. Una tendenza che trova riscontro anche nel Regno Unito, dove piattaforme di gestione delle risorse umane come BrightHR segnalano oltre 1,2 milioni di lavoratori pronti a disertare la scrivania, per un controvalore stimato in milioni di sterline. Oltreoceano l'impatto si misura direttamente sul piano della produttività nazionale. Le analisi dell'economista José García Montalvo prevedono l'assenza di circa 1,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti, una flessione temporanea del 2% che si traduce in una perdita economica intorno al miliardo di dollari. A guidare questa fuga dagli uffici è soprattutto la fascia demografica composta dalla Generazione Z e dagli uomini tra i 18 e i 30 anni, con una concentrazione particolarmente elevata nei comparti del tech, dell'IT e della finanza.

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