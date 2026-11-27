(Adnkronos) – Il sito specializzato Digital Foundry ha pubblicato un'analisi comparativa di GTA 6 su quattro configurazioni: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S. Dal test emerge che sulle console di base il gioco di Rockstar Games funziona con maggiore regolarità su Xbox Series X che su PS5. Le difficoltà della versione per PS5 standard erano già state segnalate in precedenza. Il gioco registra cali di frame rate di lieve entità, in alcuni casi prolungati, nelle fasi più concitate, come la guida nel traffico intenso o gli scontri a fuoco con molte esplosioni. Su Xbox Series X i cali sono presenti ma risultano molto meno frequenti. Secondo Digital Foundry, la PS5 mostra interruzioni sensibilmente più numerose rispetto alla Series X. A questo si aggiunge il supporto della console Microsoft al VRR a 120 Hz, che attenua ulteriormente l'impatto delle oscillazioni minori. La conclusione dell'analisi è che la Series X si trova in una condizione complessivamente migliore. Su PS5 Pro, infine, il titolo offre le prestazioni migliori con un margine netto, grazie all'upscaler PSSR e alla maggiore potenza della GPU. Nella classifica finale di Digital Foundry la PS5 Pro occupa il primo posto, per qualità del dettaglio visivo e per un obiettivo di 30 fps stabile. Segue la Xbox Series X, che supera la PS5 standard per maggiore stabilità delle prestazioni.

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