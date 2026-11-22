PALERMO (ITALPRESS) – Ha scritto parole struggenti alla moglie Carla, ai figli Francesco e Giulio, ai fratelli Andrea e Mario, ed era probabilmente commosso fino alle lacrime Gianni De Gennaro negli ultimi istanti di vita. Ha ripiegato con cura i fogli e li ha riposti nelle buste e poi si è sparato il fatale colpo alla tempia con una pistola semiatumatica. Una delle armi, circa una ventina fra fucili e pistole, tutte regolarmente detenute che gli investigatori hanno trovato nella tenuta dell’ex Capo della Polizia a Fonteblanda, nella maremma toscana.

La Procura di Grosseto, col coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, è in attesa delle prime relazioni e dei primi atti dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, che conducono le indagini sul suicidio e che hanno sequestrato manoscritti, la pistola insanguinata, i telefoni e vari altri supporti informatici nella residenza di campagna del Prefetto.

In particolare sono attesi i riscontri delle immagini delle telecamere della villa e dell’intera zona, ed i risultati delle analisi sulle tracce biologiche, tra cui sangue e le impronte digitali rilevate all’interno della tenuta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed escludere la presenza di altre persone al fine di non lasciare alcun dubbio sul suicidio di De Gennaro.

La salma dell’ex Capo della Polizia è stata trasferita dall’obitorio di Grosseto all’istituto di Medicina Legale di Careggi di Firenze dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Dal Washington Post, al The Sun all’Independent, al tedesco Bild sono diverse le testate che hanno dato spazio alla notizia del suicidio di De Gennaro, soprattutto nelle versioni online. La Bild, lo ricorda come uno “dei cacciatori di mafia più famosi del paese” che è stato “celebrato e onorato a livello internazionale per la sua lotta contro il crimine”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).