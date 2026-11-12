Gaza, Idf “Raid su ospedale mirato a capo di Hamas. 6 morti”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’attacco dell’esercito israeliano presso il complesso ospedaliero Nasser, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati presi di mira un alto comandante di Hamas e altri membri del gruppo terroristico. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta le Forze di difesa israeliane (Idf) e l’agenzia di intelligence Shin Bet. Secondo le autorità di Hamas a Gaza, l’attacco al complesso ospedaliero Nasser, a Khan Yunis, ha provocato sei morti e almeno 20 feriti. “I terroristi sono stati colpiti dal cielo per neutralizzare la minaccia, poichè stavano portando avanti piani terroristici contro civili israeliani e forze delle Idf. Hamas si è insediato all’interno dell’ospedale, trasformandolo in un centro di comando per attività militari e terroristiche”, si legge nella nota.

Per Idf e Shin Bet “tale condotta costituisce una palese violazione del diritto internazionale e un cinico sfruttamento delle infrastrutture civili”. Secondo le Idf “all’interno dell’ospedale venivano stoccate armi, condotti interrogatori e torture da parte dei servizi di sicurezza interna e di intelligence di Hamas, gestite sale di comando e controllo, e utilizzate le strutture come postazioni di osservazione e rifugio per i terroristi”. L’obiettivo dell’operazione presso l’ospedale Nasser era Khaled Abu Anza, noto come Abu Osama, comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas.

– Foto: Ipa Agency –

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