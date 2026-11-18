(Adnkronos) – "Invito tutti a non creare una sorta di countdown rispetto alla revisione, perché da ieri in particolare, ma anche già dalla settimana scorsa, ho letto, ho sentito e mi hanno detto, che la revisione arriva oggi, domani, martedì. Noi non facciamo ragionamenti sulla base di trasmissioni televisive, messe in onda, aspettative e richieste varie, perché il nostro obiettivo è molto diverso". A parlare è Giada Bocellari, l'avvocata che insieme al collega Antonio De Rensis rappresenta Alberto Stasi, unico condannato al momento per il ﻿delitto

di Garlasco.

Intervenendo in esclusiva ieri nel corso della trasmissione Verità Nascoste condotto da Milo Infante, la legale è tornata a parlare della richiesta di revisione del processo del suo assistito che a breve verrà presentata alla Corte d'Appello di Brescia, senza però precisare quando. "Ovviamente, non darò date, ma la revisione verrà depositata quando noi saremo sicuri e certi, anche da un punto di vista strategico, di poterlo fare al meglio. Certamente è una vicenda delicata perché è una revisione che si va ad innestare mentre, parallelamente, sta per iniziare un processo per lo stesso fatto di reato a carico di un altro soggetto e quindi bisogna tenere in considerazione tutte queste situazioni ed equilibri. Non ci siamo fatti mettere e non ci faremo mettere pressione da determinate affermazioni o provocazioni. Io credo che convenga attendere la presentazione della revisione, leggerla, comprenderla e poi eventualmente esprimere, diciamo così, un giudizio", ha detto, riferendosi al nuovo filone di indagine per l'omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Proprio rispetto a quest'ultimo, De Rensis, pure presente in studio, ha detto: "Incolpa noi ma i suoi problemi non nascono dalla mia persona o dall'avvocato Bocellari, i suoi problemi nascono da un'indagine che si basa su elementi concreti. D'altronde c'è un dato di fatto: lei ha notato nelle fonti di prova qualche atto portato da noi? È tutto materiale della Procura. Se altri amano dire che questa indagine è frutto del lavoro della difesa di Stasi si sbagliano, questa indagine è frutto dell'attività della Procura".

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