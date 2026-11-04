Salute

Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc

Redazione

Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc

Mer, 04/11/2026 - 16:02

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – Adriano Galliani ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come apprende l’Italpress, la candidatura è stata depositata materialmente da un delegato dell’attuale senatore. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza si presenta all’appuntamento elettorale di Roma con il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori e sfiderà l’attuale commissario della Federcalcio Giovanni Malagò. Quest’ultimo, accreditato da undici club di Serie A, ha depositato la propria candidatura nel pomeriggio di ieri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta