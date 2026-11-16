(Adnkronos) – Una donna di circa 77 anni è stata trovata morta in casa a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sull'accaduto. A quanto si apprende è stato il marito della donna, un 76enne, a far intervenire il 118. I carabinieri stanno ascoltando a sommarie informazioni diverse persone e lo stesso marito.

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