(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo la vittoria di Lando Norris in Brasile, il Circus fa tappa a Las Vegas per il ventunesimo e terz'ultimo appuntamento della stagione: si arriva in Nevada con entrambi i titoli mondiali già assegnati. Kimi Antonelli ha infatti conquistato quello piloti in Messico, mentre la Mercedes è tornata ufficialmente sul trono iridato nell'ultima tappa a Interlagos. Il nono trionfo in totale per la casa tedesca, il primo dopo cinque anni. Ferrari a caccia di riscatto dopo l'ottavo e nono posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a San Paolo. Domani notte si comincia con le terze prove libere e le qualifiche ufficiali. Le terze prove libere del Gp di Las Vegas di F1 sono in programma domani, sabato 21 novembre, alle 1,30, mentre le qualifiche si correranno alle ore 5.00. Tutti gli appuntamenti del Gp di Las Vegas sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)