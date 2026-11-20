(Adnkronos) – Un omaggio alle origini sportive di Ford, attraverso una delle Mustang più estreme mai realizzate. La nuova Ford Mustang GTD 1901, sviluppata per il model year 2028, celebra la prima automobile da competizione guidata personalmente da Henry Ford, oltre un secolo prima della nascita dell'attuale supersportiva americana. Il riferimento storico risale al 1901, quando Henry Ford conquistò una vittoria su un circuito sterrato nei pressi di Detroit, al volante di una vettura bicilindrica conosciuta successivamente come Sweepstakes. Quel successo, ottenuto prima della fondazione della Ford Motor Company, contribuì a costruire la reputazione del futuro industriale. La Mustang GTD 1901 riprende i colori dell'antenata attraverso una carrozzeria Royal Red, attraversata da un'ampia fascia nera asimmetrica con inserto centrale rosso. Il pacchetto Performance è di serie, insieme a numerosi componenti in fibra di carbonio a vista, tra cui splitter anteriore, minigonne, diffusore e ala posteriore. Sotto il cofano rimane protagonista il V8 sovralimentato da 5,2 litri, capace di sviluppare fino a 826 CV, abbinato a soluzioni aerodinamiche attive e a una carrozzeria con ampio impiego di materiali compositi. Tra le possibilità di personalizzazione figurano cerchi in magnesio, che permettono di ridurre le masse non sospese di 22,8 kg rispetto ai cerchi standard in alluminio. L'abitacolo introduce sedili in pelle Mahogany Red con cuciture Race Red, cinture coordinate e rivestimenti in pelle pieno fiore. Particolarmente interessante il pacchetto opzionale con componenti in titanio stampati in 3D, realizzati utilizzando metallo recuperato da parti dismesse dei caccia F-22. Comprende paddle del cambio ridisegnati, selettore della trasmissione e una targhetta identificativa sulla plancia. La Mustang GTD 1901 collega così due epoche lontanissime, accomunate dalla ricerca delle prestazioni e dalla sperimentazione ingegneristica. Un tributo alla tradizione agonistica americana che trasforma una pagina fondamentale della storia Ford in un'esclusiva interpretazione contemporanea della Mustang.

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