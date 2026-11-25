(Adnkronos) – Non necessariamente una potenza superiore per ottenere prestazioni più elevate. Con la nuova 296 Challenge Stradale, Ferrari percorre una strada differente, rinunciando alla propulsione ibrida e concentrando lo sviluppo su leggerezza, aerodinamica e precisione dinamica. Svelata in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026 sul circuito di Barcellona, la nuova 296 Challenge Stradale rappresenta il modello stradale della gamma del Cavallino Rampante maggiormente legato alle competizioni. Il cuore del progetto è il V6 biturbo di 2.992 cc con bancate a 120 gradi, capace di sviluppare 670 CV a 8.000 giri/min e 740 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min. Il regime massimo raggiunge 8.500 giri/min, mentre la trasmissione F1 a doppia frizione e otto rapporti consente cambiate nell'ordine dei 170 millisecondi nelle condizioni di maggiore carico. L'assenza della componente ibrida e l'impiego di numerosi elementi alleggeriti permettono di raggiungere un peso a secco di 1.330 kg con equipaggiamenti opzionali, 140 kg in meno rispetto alla 296 GTB. Il rapporto peso/potenza di 1,98 kg/CV si traduce in prestazioni di assoluto rilievo. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 2,8 secondi, mentre i 200 km/h vengono raggiunti in 7,9 secondi. La velocità massima supera i 300 km/h e il tempo sul circuito di Fiorano è di 1'18”500. Particolarmente significativo il lavoro sull'aerodinamica: a 250 km/h la vettura genera 617 kg di deportanza, il 72% in più rispetto alla 296 GTB. La sola ala posteriore fissa contribuisce con 270 kg di carico verticale alla medesima velocità. L'assetto adotta ammortizzatori semiattivi con calibrazioni specifiche, molle dalla maggiore rigidità e pneumatici Pirelli P Zero R oppure P Zero Trofeo RS. L'impianto frenante carboceramico utilizza dischi anteriori da 398 mm e posteriori da 380 mm, gestiti dall'ABS Evo.

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