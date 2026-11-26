(Adnkronos) – Dopo il poker rifilato al Venezia nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus si rituffa nell'Europa League e affronta l'Omonia oggi, giovedì 26 novembre, per mettere una serie ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale del torneo. La squadra di Luciano Spalletti è quinta nella classifica della fase campionato e ha collezionato fin qui 10 punti nel suo cammino europeo, senza mai perdere. Dall'altra parte, i ciprioti hanno invece conquistato 6 punti nelle prime quattro uscite. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Omonia, in campo oggi alle 21:

JUVENTUS (3-4-3) Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga. All. Spalletti

OMONIA (4-3-3) Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor. All. Berg

Dove vedere Juventus-Omonia? La partita di oggi, giovedì 26 novembre, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), ma anche via 'Diretta Gol Europa' (251). Sfida visibile in streaming su Sky Go e Now.

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