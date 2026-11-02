Ettore Pagano al Politeama Garibaldi di Palermo con l’Orchestra Sinfonica Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – La tradizione musicale tardo-romantica tedesca e francese tra Saint-Saëns e Richard Strauss nel programma del prossimo weekend della 67 Stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, venerdì 6 novembre alle ore 20.30 e sabato 7 novembre alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo. La settimana musicale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comprende anche due appuntamenti dedicati alle scuole, martedì 3 e martedì 10 novembre, alle ore 9.30 e alle 11.30, con Histoire du soldat di Igor Stravinskij. Domenica 8 novembre alle ore 18.30 il Politeama Garibaldi ospita L’Orchestra delle meraviglie – Walt Disney, appuntamento della nuova stagione Family della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Sul podio dei consueti concerti sinfonici del venerdì e sabato, Constantin Trinks, direttore tedesco particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni di Wagner e Strauss; solista la giovane stella del violoncello internazionale, l’italiano Ettore Pagano che, lo scorso anno, ad appena ventitré anni, ha conquistato il primo premio al prestigioso Concorso Regina Elisabetta di Bruxelles, una delle più importanti competizioni a livello mondiale. Il concerto, intitolato “Vita d’eroe”, si apre con due pagine fondamentali del repertorio francese per violoncello e orchestra: l’Élégie op. 24 di Gabriel Fauré e il Concerto n. 1 in la minore op. 33 di Camille Saint-Saëns.

Nella seconda parte, l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà impegnata in Ein Heldenleben (“Vita d’eroe”) op. 40 di Richard Strauss, uno dei suoi più importanti poemi sinfonici, una complessa costruzione orchestrale, un autoritratto artistico e umano, che prosegue il percorso della FOSS nelle opere del compositore bavarese. L’Élégie di Gabriel Fauré, composta nel 1880, nasce come movimento lento di una sonata per violoncello e pianoforte che il compositore non avrebbe mai completato. Eseguita per la prima volta il 21 giugno dello stesso anno in casa di Saint-Saëns, fu pubblicata autonomamente nel 1883, conquistando rapidamente una notevole popolarità. Nel 1895 il direttore Édouard Colonne chiese a Fauré di realizzarne una versione per violoncello e orchestra, che venne presentata a Parigi il 26 aprile 1901 con Pablo Casals come solista. A seguire, il Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33 di Camille Saint-Saëns, composto nel 1872 e presentato per la prima volta il 19 gennaio 1873 dall’Orchestra del Conservatorio di Parigi, diretta da Édouard Deldevez, con Auguste Tolbecque al violoncello. Accolto favorevolmente dalla critica fin dalla prima esecuzione, il Concerto contribuì in maniera decisiva all’affermazione di Saint-Saëns nella vita musicale francese. La sua originalità risiede soprattutto nella struttura: anziché articolarsi nei tradizionali tre movimenti separati, l’opera si sviluppa in un unico flusso musicale, nel quale le tre sezioni sono strettamente collegate attraverso la trasformazione e il ritorno del materiale tematico. Una concezione ciclica che rivela l’influenza di Franz Liszt e che consente al compositore di coniugare la chiarezza della forma classica con una notevole libertà espressiva.

Interprete delle due pagine sarà Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003 e già protagonista di una carriera internazionale. Dopo il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia, si è perfezionato con Antonio Meneses e David Geringas all’Accademia Chigiana, con Enrico Dindo alla Pavia Cello Academy e all’Accademia Stauffer di Cremona; attualmente prosegue gli studi con Jens Peter Maintz a Berlino. Vincitore di oltre quaranta concorsi, tra i quali la Khachaturian Cello Competition di Yerevan, ha ottenuto il secondo premio all’Enescu Cello Competition di Bucarest, l’ICMA – Classeek Award e il Premio Abbiati 2025 dell’Associazione Nazionale Critici Musicali. Il primo premio al Concorso Regina Elisabetta di Bruxelles, conquistato nel maggio 2026, rappresenta una tappa particolarmente importante del suo percorso. Ha già debuttato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e si è esibito in numerosi Paesi europei e negli Stati Uniti. Suona un violoncello dei fratelli Giovanni e Ignazio Ongaro, realizzato a Venezia intorno al 1777, e il Goffriller del 1733 appartenuto a Pablo Casals, affidatogli dalla Fundació Pau Casals in seguito alla vittoria del concorso di Bruxelles.

La seconda parte del concerto è dedicata a Richard Strauss e al poema sinfonico Ein Heldenleben (“Vita d’eroe”) op. 40, composto nel 1898 ed eseguito per la prima volta a Francoforte il 3 marzo 1899 sotto la direzione dello stesso autore. Si tratta dell’ultimo dei grandi poemi sinfonici straussiani, un’opera che riassume le conquiste raggiunte dal compositore nel campo della scrittura orchestrale e che precede la sua definitiva affermazione nel teatro musicale. Il protagonista è un eroe nel quale Strauss rappresenta, con una buona dose di ironia e di consapevolezza del proprio valore, sé stesso e la propria esperienza di compositore. Il riferimento ideale è la Sinfonia Eroica di Beethoven, con la quale il poema condivide anche la tonalità di mi bemolle maggiore. L’opera è articolata in sei sezioni che si susseguono senza interruzione e raccontano altrettanti momenti della vicenda del protagonista. Nelle Opere di pace dell’eroe, Strauss ripercorre invece la propria produzione musicale attraverso citazioni tratte da alcuni dei suoi lavori più celebri, da Don Juan a Così parlò Zarathustra, da Morte e trasfigurazione a Don Chisciotte e Till Eulenspiegel. Con questa partitura Strauss porta a compimento una delle esperienze più significative del sinfonismo tardo-romantico, affidando all’orchestra un ruolo narrativo e drammatico di straordinaria ricchezza.

Sul podio Constantin Trinks, nato a Karlsruhe, che ha costruito una parte importante della propria carriera proprio sull’interpretazione del repertorio tardo-romantico tedesco, con una particolare predilezione per Wagner e Strauss. Dopo gli studi con Wolf-Dieter Hauschild e Kazushi Ono e i primi incarichi al Saarländisches Staatstheater, è stato direttore musicale dello Staatstheater Darmstadt dal 2009 al 2012. Ha diretto nei principali teatri europei, tra cui Bayerische Staatsoper di Monaco, Royal Opera House di Londra, Opéra National de Paris, Opernhaus Zürich, Teatro di San Carlo di Napoli e Theater an der Wien. Nel 2024 ha debuttato al Festival di Glyndebourne con Die Zauberflöte e nella stagione 2024/2025 alla Staatsoper di Berlino con Die Frau ohne Schatten di Strauss. La sua attività sinfonica lo ha portato a collaborare con orchestre quali Münchner Philharmoniker, Dresdner Philharmoniker e Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Tra le incisioni discografiche figurano la Terza Sinfonia di Wilhelm Petersen, premiata con l’OPUS Klassik 2023, e la Prima Sinfonia di Hans Rott, vincitrice dell’ECHO Klassik 2017.

La settimana musicale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comprende anche due appuntamenti dedicati alle scuole, martedì 3 e martedì 10 novembre, alle ore 9.30 e alle 11.30, con Histoire du soldat di Igor Stravinskij, su testo di Charles-Ferdinand Ramuz, nell’ambito del programma Education – La scuola a Teatro. Composta nel 1918, durante il soggiorno svizzero di Stravinskij, l’opera nasce come uno spettacolo destinato a essere recitato, suonato e danzato, concepito per un piccolo organico strumentale e una messa in scena agile. La vicenda, ispirata a racconti popolari russi, ha per protagonista un soldato che cede il proprio violino al diavolo in cambio di un libro capace di predire il futuro e procurargli ricchezza. Un patto che finirà per privarlo degli affetti e della felicità, trasformando la storia in una riflessione sul valore delle scelte e sull’illusione della ricchezza. La partitura, affidata a sette strumenti, combina ritmi e linguaggi differenti, dal tango al valzer, dal ragtime alle marce, in una scrittura che rivela tutta l’originalità del compositore. La produzione vede Marcello Rimi narratore e regista, con le coreografie di Laura Miraglia, docente del Liceo Coreutico “Regina Margherita” di Palermo, e la partecipazione delle danzatrici Miriana Di Caccamo e Paola Mariapia Viviano (Liceo Coreutico “Regina Margherita” di Palermo). Completano il cast l’attrice Simona Celesia, le scenografie di Stefano Canzoneri, le videoproiezioni di Claudio Antonio Di Domenico e l’adattamento dei testi di Tindaro Capuano e Martina Ricciardo. La parte musicale è affidata al Djagilev Ensemble, formato da Martina Ricciardo al violino, Giuseppe D’Amico al contrabbasso, Tindaro Capuano al clarinetto, Daniele Marchese al fagotto, Dario Tarozzo alla tromba, Giovanni Miceli al trombone e Antonio Giardina alle percussioni.

Domenica 8 novembre alle ore 18.30 il Politeama Garibaldi ospita L’Orchestra delle meraviglie – Walt Disney, appuntamento della nuova stagione Family della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Un concerto-spettacolo che propone un viaggio attraverso alcune delle più celebri colonne sonore dei film animati Disney, unendo musica sinfonica, canto, immagini e disegno dal vivo. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Giacomo Desiante, autore anche degli arrangiamenti, con la voce di Lidia Schillaci, cantante palermitana nota per le sue partecipazioni televisive e per le collaborazioni con artisti della musica italiana. Lo spettacolo si avvale inoltre del contributo del filmmaker Claudio Antonio Di Domenico e dei disegnatori dell’Accademia di Belle Arti Alessia Cardinale, José Alejandro Maria Covais e Alberto Mangiapane. Il programma comprende alcune delle canzoni più conosciute dell’universo Disney: “Il cerchio della vita” da Il re leone, “I sogni son desideri” da Cenerentola, “Parte del tuo mondo” da La Sirenetta, “Riflesso” da Mulan, La Bella e la Bestia, “I colori del vento” da Pocahontas, “Oltre l’orizzonte” da Oceania, “Il mondo è mio” e “Notti d’Oriente” da Aladdin, fino a Supercalifragilistichespiralidoso” da Mary Poppins. La musica diventa così il punto di partenza per raccontare come nascono le emozioni e le atmosfere del cinema d’animazione e quale ruolo svolge l’orchestra nel dare voce ai personaggi e alle storie. Le immagini e il disegno dal vivo accompagnano l’esecuzione musicale, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa tra bambini e adulti. Giacomo Desiante, direttore, compositore, arrangiatore e polistrumentista, ha una formazione che comprende musica classica, jazz e tradizioni popolari. Diplomato in trombone e in composizione e arrangiamento jazz al Conservatorio di Bari, ha sviluppato una vasta attività concertistica e didattica, dedicandosi anche alla composizione di musiche per orchestra e alla direzione di progetti che mettono in relazione generi e linguaggi differenti. Lidia Schillaci, originaria di Palermo, ha collaborato nel corso della carriera con artisti come Eros Ramazzotti, Elisa e Max Pezzali. È conosciuta anche per la partecipazione a programmi televisivi come “Ballando con le stelle” e “Tale e Quale Show”, del quale ha vinto il torneo nel 2020.

Dopo il Family Concert dell’8 novembre, L’Orchestra delle meraviglie – Walt Disney sarà proposto anche nell’ambito del programma Education – La scuola a Teatro, venerdì 20 novembre, martedì 1° dicembre e martedì 15 dicembre, sempre con due spettacoli alle ore 9.30 e alle 11.30.

– foto ufficio stampa Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –

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