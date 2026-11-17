(Adnkronos) – E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, rafforza la propria presenza sul territorio veneto con l'apertura del nuovo Punto di Montecchio Maggiore, uno spazio pensato per offrire a cittadini e imprese un supporto diretto nella gestione dei consumi energetici e nella scelta di soluzioni più efficienti e sostenibili. Un modo concreto per essere ancora più vicini alle persone e accompagnarle nelle scelte energetiche di ogni giorno, in linea con “Risparmia le Energie”, il programma con cui E.ON vuole aiutare le persone a vivere e gestire l’energia in modo più semplice e consapevole, risparmiando energia, denaro, tempo e fatica. Durante l’evento di inaugurazione è stata presentata anche una guida pratica alla bolletta: uno strumento pensato per facilitare la comprensione delle voci di spesa e dei consumi energetici, aiutando i cittadini a individuare opportunità di risparmio e a gestire in modo più consapevole le proprie utenze. Un supporto concreto che riflette l’impegno di E.ON nel rendere l’energia più semplice da comprendere e gestire nella vita quotidiana. Il nuovo Punto nasce con l'obiettivo di accompagnare i clienti nella comprensione delle proprie esigenze energetiche, mettendo a disposizione consulenza specializzata e un portafoglio completo di servizi che comprende offerte luce e gas, impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo per massimizzare l’autoconsumo, soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento domestico e proposte dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. In un contesto sempre più digitale, per E.ON gli spazi fisici restano un elemento fondamentale nel rapporto con i clienti: luoghi dedicati al confronto diretto, all’ascolto e all’assistenza, in cui ricevere informazioni chiare sui propri consumi energetici e orientarsi tra le diverse soluzioni disponibili. L'apertura si inserisce nel percorso di crescita della rete territoriale già presente in Veneto con numerosi punti di contatto nelle province di Vicenza, Padova, Venezia e Verona, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare sul territorio."Con l'apertura del nuovo Punto di Montecchio Maggiore rafforziamo ulteriormente la nostra vicinanza alle comunità locali, offrendo un luogo in cui famiglie e imprese possano trovare ascolto, consulenza e soluzioni concrete per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta. È un impegno coerente con il percorso che stiamo portando avanti con “Risparmia le Energie”: aiutare le persone a gestire l’energia in maniera sempre più semplice e consapevole, liberando risorse, tempo ed energie per ciò che conta davvero. Inoltre, crediamo che essere presenti sul territorio significhi non solo accompagnare le persone nelle loro scelte energetiche, ma anche contribuire alla crescita e al benessere delle comunità di cui facciamo parte", ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.ON Italia. L'impegno di E.ON sul territorio di Montecchio Maggiore si concretizza anche attraverso il sostegno a diverse realtà associative e sportive locali che promuovono aggregazione, inclusione sociale e sviluppo delle nuove generazioni. Tra queste figurano Volley Montecchio, Calcio San Vitale, Basket Montecchio Maggiore e Karibu Baskin, associazione impegnata nella diffusione del baskin, disciplina sportiva inclusiva che favorisce la partecipazione di persone con e senza disabilità. Accanto al nuovo Punto Vendita in Viale della Stazione 27/29, l’azienda mette a disposizione numerosi strumenti di contatto, tra cui il call center, l’Area Riservata sul sito e l’App E.ON. Quest’ultima consente non solo di gestire contratti, leggere bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture, ma anche di monitorare i propri consumi in modo semplice, permettendo agli utenti di avere maggiore consapevolezza e controllo delle proprie abitudini energetiche. Un approccio orientato alla soddisfazione del cliente che ha contribuito a far riconoscere E.ON tra le migliori aziende nell’“Italy’s Best Customer Service 2026/2027”, la classifica annuale sviluppata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. In particolare, l’azienda si è distinta nella categoria “Servizi alla persona & Servizi generali – Fornitori di gas (online)”, sulla base di un’indagine che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni degli utenti e che ha preso in esame aspetti quali qualità della comunicazione, competenza del customer service, orientamento al cliente e disponibilità del servizio.

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