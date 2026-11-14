È morto Christian Cousins, baby attore di ‘California’ e ‘Un poliziotto alle elementari’

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Christian Cousins, ex attore bambino statunitense conosciuto soprattutto per aver recitato nella serie televisiva 'California' e nel film 'Un poliziotto alle elementari', accanto ad Arnold Schwarzenegger, è morto a 43 anni. E' stato trovato senza vita nella sua abitazione di Irvine, in California, il 20 ottobre scorso. La notizia della morte è stata resa pubblica il 13 novembre, dopo l'annuncio del fratellastro Jonas Roeser sui social network. A fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso è stata la polizia di Irvine, che ha confermato alla rivista 'People' l'intervento degli agenti nell'abitazione dell'attore alle 12.01 del 20 ottobre. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano chiesto alle autorità di effettuare un controllo per verificarne le condizioni. Una volta entrati nell'abitazione, gli agenti hanno trovato Cousins morto. Secondo quanto riferito dalla polizia, non sarebbero emersi elementi riconducibili a circostanze sospette. Sul posto è intervenuto anche il medico legale della contea di Orange. La causa ufficiale della morte non è stata resa nota. Nel messaggio pubblicato su Instagram, il fratellastro Jonas Roeser aveva riferito che Christian era gravemente malato al fegato. "Era un personaggio, pieno di passione ed energia, con grandi storie e sogni ancora più grandi", ha scritto ricordandolo. Roeser ha inoltre espresso la speranza che il fratello abbia finalmente trovato pace, libero dalle sofferenze degli ultimi tempi. Nato il 17 marzo 1983 nella contea di Orange, in California, Christian aveva iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo insieme al fratello gemello identico Joseph. I due erano ancora molto piccoli quando ottennero i primi ruoli televisivi, alternandosi nell'interpretazione dello stesso personaggio per consentire il rispetto delle norme sul lavoro dei minori. La notorietà arrivò soprattutto con 'California', la popolare soap opera americana trasmessa dalla Cbs e spin-off della celebre serie 'Dalla'. A partire dal 1987, Christian e Joseph interpretarono Bobby Ewing, prendendo parte complessivamente a 57 episodi fino al 1992. Il personaggio era stato introdotto nella trama insieme alla sorella gemella Betsy, dando origine a una delle vicende narrative della serie. Un altro ruolo importante arrivò nel 1990 con 'Un poliziotto alle elementari', commedia diretta da Ivan Reitman e interpretata da Arnold Schwarzenegger. I due fratelli vestirono i panni di Dominic, uno degli alunni della scuola elementare in cui il protagonista John Kimble, detective di Los Angeles, si infiltra sotto copertura fingendosi un insegnante. Nel film, la madre del bambino è interpretata da Penelope Ann Miller. Il personaggio di Dominic diventa uno dei protagonisti della vicenda e finisce coinvolto anche in una situazione di ostaggi. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, i gemelli Cousins lavorarono insieme in diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui 'Le inchieste di pdre Dowling', 'Gli acchiappamostri', 'Intruders – Rapimenti alieni' e il film horror 'Critters 3' del 1991. Nel 1988 interpretarono i personaggi di Hope e Faith in un episodio della serie 'Autostop per il cielo', mentre nel 1995 recitarono nel film 'I babysitters', nel ruolo di due fratelli chiamati Bradley e Steven. Christian proseguì anche individualmente la propria attività televisiva, comparendo in episodi delle serie 'Empty Nest', 'Wings' e 'Dream On'. Il gemello Joseph continuò invece a interpretare Bobby Ewing in 'California' anche dopo la fine della collaborazione con il fratello, partecipando a circa altri trenta episodi fino alla conclusione della serie, nel maggio 1993. Dopo aver abbandonato la recitazione, Christian Cousins aveva intrapreso una carriera professionale lontana dal mondo dello spettacolo, diventando dirigente nel settore dell'arredamento e socio di un'attività commerciale. Nel dicembre 2020 aveva partecipato alla reunion virtuale del cast di 'Un poliziotto alle elementari', organizzata per celebrare il trentesimo anniversario del film. In quell'occasione aveva ricordato l'esperienza sul set e il lavoro condiviso con il fratello gemello, scherzando anche con Schwarzenegger sui ricordi della pellicola. (di Paolo Martini)

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