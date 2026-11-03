Ducati Panigale V2 SP 2027: frizione a secco e look racing

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Ducati rafforza il legame tra produzione di serie e competizioni con la nuova Panigale V2 SP 2027, una supersportiva sviluppata per portare la nuova generazione della bicilindrica di Borgo Panigale nel Campionato Mondiale FIM Supersport. Il progetto nasce dalla Panigale V2 S, ma introduce una serie di interventi tecnici finalizzati a migliorare il comportamento dinamico nella guida in circuito. Fondamentale l'esperienza maturata attraverso la Lenovo V2 Future Champs Academy, utilizzata per affinare soluzioni destinate alle competizioni. La sigla SP recupera così il proprio significato originario: identificare una motocicletta di produzione attraverso la quale sviluppare e validare componenti e configurazioni tecniche orientate all'impiego agonistico. Il propulsore della nuova Ducati Panigale V2 SP rimane il bicilindrico V2 da 120 CV, caratterizzato dalla distribuzione a fasatura variabile. Una soluzione che permette di conciliare prestazioni elevate e una gestione dell'erogazione adatta alle differenti condizioni di utilizzo. Le modifiche più significative interessano la ciclistica, progettata per garantire maggiore precisione nelle traiettorie, stabilità e capacità di trasferire la potenza sull'asfalto. Le sospensioni Ohlins rappresentano uno degli elementi distintivi dell'allestimento, affiancate da un forcellone allungato che punta a migliorare la stabilità nelle accelerazioni e il controllo durante la percorrenza delle curve. I cerchi forgiati alleggeriti contribuiscono alla riduzione delle masse rotanti, favorendo rapidità nei cambi di direzione e reattività della moto. Particolarmente significativa l'adozione della frizione a secco, componente strettamente legato alla tradizione sportiva Ducati, che consente anche l'impiego del Ducati Corse Performance Oil. A completare il progetto interviene un pacchetto elettronico evoluto, sviluppato per ottimizzare trazione, agilità e controllo nelle condizioni di guida più impegnative. La Panigale V2 SP si posiziona quindi come la versione maggiormente specializzata della famiglia V2, privilegiando l'efficacia in pista rispetto alla semplice ricerca della potenza massima.

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