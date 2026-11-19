(Adnkronos) – Fino a oggi, il realismo dei personaggi meccanici nei parchi a tema Disney si è basato su due soluzioni: sequenze di movimenti predefinite oppure operatori nascosti dietro le quinte pronti a manovrarli a distanza, come accaduto di recente con il robot dedicato a Olaf controllato tramite una console portatile Steam Deck. Un nuovo progetto sviluppato da Walt Disney Imagineering R&D punta ora a superare questo limite attraverso tre inediti prototipi di Audio-Animatronic in grado di reagire in tempo reale alle sollecitazioni dei visitatori senza alcun intervento umano diretto. I tre piccoli robot si chiamano Vilo Vele, Kado Bre’a e Jibu Bre’a e riproducono fedelmente gli Anzellani, la minuta specie aliena dell’universo di Star Wars apparsa anche nel film The Mandalorian e Grogu. Il debutto pubblico è fissato a Las Vegas in occasione della conferenza AWS re:Invent, evento durante il quale i partecipanti potranno testare dal vivo le capacità dei prototipi, destinati in prospettiva ad arricchire l’offerta di aree come Star Wars: Galaxy’s Edge e altre attrazioni dei resort Disney. Per percepire l’ambiente circostante, ciascun animatronic integra microfoni e videocamere occultate che rilevano i movimenti e le parole degli ospiti, inviando i dati ai server cloud di Amazon Web Services. L’elaborazione è affidata a un sistema composto da più modelli di intelligenza artificiale con compiti distinti: un algoritmo a risposta rapida gestisce i riflessi immediati, come stabilire un contatto visivo per simulare attenzione, mentre modelli più complessi pianificano lo sviluppo delle interazioni prolungate. Nonostante l’impiego del cloud e dell’intelligenza artificiale per interpretare il contesto, i personaggi non improvvisano mai battute o gesti generati al momento. Ogni singola animazione e ogni linea di dialogo selezionata dal sistema sono state infatti scritte e programmate preventivamente dagli ingegneri e dagli sceneggiatori Disney, una scelta pensata per preservare le peculiarità caratteriali di ciascun alieno ed evitare qualsiasi deviazione dal copione ufficiale.

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