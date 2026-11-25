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Dacia annuncia l'apertura degli ordini della Jogger model year 2027, introducendo una revisione della gamma che interessa motorizzazioni, allestimenti ed equipaggiamenti. L'obiettivo è semplificare la configurazione della familiare, aumentando contemporaneamente il contenuto delle dotazioni di serie. L'offerta Dacia Jogger passa da otto a cinque versioni, attraverso una razionalizzazione che privilegia le motorizzazioni elettrificate e alimentate a GPL, senza modificare le caratteristiche di abitabilità e modularità che contraddistinguono il modello. Escono di scena l'allestimento Journey, la configurazione Essential a sette posti e la motorizzazione benzina TCe 110. Rimane invece centrale nell'offerta il propulsore Eco-G 120 GPL, disponibile negli allestimenti Essential ed Expression, mentre le versioni Extreme e le motorizzazioni Hybrid 155 rappresentano il vertice della gamma. La nuova struttura commerciale punta a rendere più immediata la scelta della vettura, riducendo il numero delle configurazioni e la necessità di acquistare pacchetti supplementari. Una strategia coerente con il posizionamento del costruttore, particolarmente attento all'equilibrio tra funzionalità, contenuti tecnologici e costi di acquisto Le principali novità riguardano gli allestimenti Expression ed Extreme, entrambi aggiornati attraverso l'integrazione di equipaggiamenti precedentemente disponibili come pacchetti aggiuntivi. La Jogger Expression comprende ora di serie il Pack Comfort, che introduce climatizzatore automatico, sistema di accesso Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico. L'allestimento Extreme beneficia invece dell'integrazione del Pack Nav, caratterizzato dal sistema multimediale Media Nav Live con schermo centrale da 10 pollici, connettività wireless per lo smartphone e impianto audio Arkamys con sei altoparlanti. Su questa versione, il Pack Driving rimane l'unico pacchetto opzionale disponibile, a conferma della volontà di semplificare ulteriormente il processo di configurazione. La presenza delle motorizzazioni GPL e ibride permette inoltre di rispondere a differenti esigenze di utilizzo, mantenendo una particolare attenzione ai costi di esercizio.

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