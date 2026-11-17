(Adnkronos) – "I piloti tornino a bussola e orologio". Così all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa sul caos voli che sta interessando Europa e Stati Uniti tra falsi allarmi bomba, guasti operativi e guerra ibrida.

"È da tempo che la Oaci, l'organizzazione mondiale per l'Aviazione Civile, dovrebbe fare un focus sui nuovi rischi, ormai troppi, che gli spazi aerei e le attività associate riservano ai voli civili. Ne stiamo vedendo di tutte – afferma Tricarico – a iniziare da velivoli civili abbattuti per errore da missili della difesa aerea, alla manipolazione o arresto dei segnali satellitari per la navigazione, alla pericolosità di ormai troppi aeroporti esposti ad attacchi aerei indiscriminati. In questo quadro ormai simile a un campo minato – evidenzia – si inseriscono le malfunzioni casuali o causate deliberatamente dei sistemi informatici che gestiscono i flussi di traffico o delle Agenzie che controllano il traffico". "Fin dall’insorgere del pericolo informatico i trasporti sono stati inseriti tra le infrastrutture critiche. Il grado di disordine odierno – precisa il generale – non configura certamente un collasso del sistema ma per ora solo notevoli inconvenienti nell’ordinario flusso di traffico. Difese possibili sembrano quelle di irrobustire i sistemi informatici con interventi di sicurezza e operare una più oculata sorveglianza sulle attività di manutenzione. Inoltre così in volo come a terra, rispolverare i vecchi sistemi più rudimentali ma meno esposti al pericolo informatico, 'bussola e orologio' per i piloti controllo 'fonetico manuale' per la gestione del traffico. Tutto più lento e meno preciso ma certamente più sicuro. In attesa di tempi migliori".

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