(Adnkronos) – "Le risorse programmate per difendersi dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019, nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi. Per il triennio 26-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente e i prossimi anni sono destinati a questo settore oltre 6 miliardi. E nel documento programmatico pluriennale 26-28 la competizione sotto soglia nelle forme cyber cognitiva e ibrida è una delle tre direttrici decisive insieme alla difesa dai missili e dai droni e al rafforzamento dell'industria". Lo ha chiarito il ministro della Difesa, Guido Crosetto nell'informativa urgente del Governo sulla guerra ibrida e cognitiva. "Questa crescita non nasce oggi – continua – La pianificazione e la difesa come quella dell'alleanza segue cicli pluriennali. Se oggi i programmi crescono è perché abbiamo dato per tempo l'indirizzo. Ma stanziare risorse oggi non significa disporre di una capacità domani: tra il finanziamento e le entrate in servizio passano anni, mentre queste tecnologie cambiano nell'arco di settimane e oggi la lentezza non è solo in efficienza, è anche vulnerabilità per questo dobbiamo passare da una programmazione rigida e periodica a una programmazione continua capace di adattarsi quando la minaccia cambia. Ed è per questo che il disegno di legge in discussione mira ad accelerare i tempi. Le minacce tradizionali non sono venute meno, come dimostra tutto ciò che accade intorno a noi. La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L'Ucraina lo dimostra: la trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra. La guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta". A causa di "mail che annunciavano un ordigno, decine di aerei in Italia e in Europa sono stati oggetto di falsi allarmi e alcuni nel nostro spazio aereo sono stati scortati fino all'atterraggio dai caccia dell'Aeronautica militare. Bambini fatti uscire dalle aule, genitori costretti a lasciare il lavoro, passeggeri atterrati altrove. Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo, che richiama stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato. Non c'era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos. Questa è una delle forme della guerra cognitiva", fa il punto il ministro. Si tratta, ha detto, di una "minaccia combina azioni coordinate su più piani, militare, economico, diplomatico, informativo condotte da Stati direttamente o attraverso gruppi intermediari al di sotto della soglia del conflitto armato e quindi quasi sempre negabili. Il suo obiettivo è dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche. Tra i suoi strumenti indicavo le campagne disinformazione mirate a condizionare le percezioni e le convenzioni di cittadini e istituzioni e indicavano l'intelligenza artificiale uno degli acceleratori di questa minaccia perché rende sempre più difficile distinguere un'informazione autentica da una costruita ad arte. Oggi siamo entrati in una fase nuova più evoluta, più pervasiva, più insidiosa di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli. Non si tratta soltanto di generare timori e paure. La guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e attraverso il pensiero i comportamenti di un singolo di un gruppo di un'intera popolazione. Ci suggerisce cosa pensare, quali idee fare nostre di chi fidarci di chi di fidare e conseguenze ai nostri comportamenti e lo fa in modo che quelle idee ci sembrino nate da noi possono condurla a stati, gruppi organizzati e persino singoli. Il bersaglio non è un ponte o una centrale elettrica o un reparto militare, è la mente delle persone. Il modo con cui ciascuno di noi percepisce la realtà interpreta ciò che accade e prende le proprie decisioni e chi la subisce non se ne accorge anzi convinto di scegliere liberamente. Passa stare verso gli strumenti che usiamo ogni giorno a cominciare dai telefoni che abbiamo in tasca a noi e i nostri figli. Lì viaggiano contenuti costruiti apposta per dividere e condizionare diffusi da profili, account senza che chi li riceve sappia da dove arrivano e sono gli algoritmi a scegliere cosa vediamo". "Un'arma cyber civile militare operativa giorno e notte con un primo nucleo di 1200-1500 specialisti per arrivare nel tempo almeno a 5000", è una delle quattro direttrici indicate da Crosetto. "L'obiettivo – non è solo – italiano ma europeo, anche se l'Europa tarda, l'Italia poi deve cominciare da sola. Saper raccogliere, analizzare e proteggere le informazioni è ormai una questione di sovranità e di sicurezza nazionale. Il disegno di legge istituisce inoltre un centro interforze di addestramento per il combattimento e il contrasto alla minaccia ibrida – spiega – che può costituire la base del futuro centro nazionale ed europeo. La Difesa non vuole sostituirsi né sovrapporsi ad altri, ma esercitare la funzione che le è propria insieme agli altri e non in luogo degli altri". Oggi i social sono molto più diffusi di allora e oggi c'è l'intelligenza artificiale per analizzare i comportamenti delle persone. Si può spingere una persona a comprare un oggetto, ma anche cambiare opinione, persino odiare la società in cui vive. Per questo la guerra cognitiva può moltiplicare gli effetti di ogni altra azione ostile, può trasformare un'azione circoscritta come una mail in uno strumento per destabilizzare un'intera società e chi attacca sul piano cognitivo non ha costi, mentre a chi subisce costa moltissimo", afferma ancora Crosetto. "La guerra cognitiva non abbatte muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell'informazione, quella dei cittadini gli uni degli altri. La sfida quindi non riguarda solo la difesa dei confini – sottolinea – ma anche la libertà di ognuno di noi e la coesione di una nazione. Nel 2025 il servizio europeo per l'azione esterna ha recensito 540 operazioni di manipolazione dell'informazione provenienti dall'estero, anche l'Italia come altri paesi è stata presa di mira più volte. Gli strumenti che stiamo costruendo, a partire dal disegno di legge all'esame del Senato, nascono innanzitutto contro la minaccia cibernetica e ibrida, ma la sfida su cui dobbiamo attrezzarci fin d'ora è quella cognitiva". "Noi inseguiamo le minacce mentre dovremmo anticiparle. Se ci limitiamo a difenderci – spiega il ministro – abbiamo già perso: le minacce vanno prevenute e non combattute quando sono già arrivate. In concreto, dobbiamo essere in grado di accorgerci di un attacco, fermarlo, scoprire chi c'è dietro, renderlo noto e rispondere in modo proporzionato. Oggi, colpirci non costa nulla. Chi lo fa deve sapere che la sua azione non resterà senza conseguenze. Difendersi significa anzitutto accorgersi per tempo delle campagne ostili prima che producano i loro effetti, smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione tempestiva e coordinata, costruire insieme all'università, al mondo della ricerca gli anticorpi contro la disinformazione. Alle istituzioni non spetta decidere cosa i cittadini debbano pensare, spetta garantire che possano continuare a pensare e scegliere liberamente. Chi ci attacca usa l'intelligenza artificiale per produrre falsi. Noi dobbiamo usarla per riconoscerli. Nessuno al mondo è ancora pienamente attrezzato per vincere la guerra ibrida e cognitiva. Ognuno deve fare la propria parte, ma nessun ministero, nessun Paese da solo può contrastare efficacemente questa minaccia. La disinformazione non è solo un problema di comunicazione, è una questione di sicurezza nazionale e di difesa delle nostre democrazie. Per questo serve il lavoro comune di molte istituzioni, ciascuna con le loro competenze. Serve un sistema più rapido, più integrato perché le manipolazioni si propagano in brevissimo tempo".

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