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L'Italia potrà uscire dalla procedura per deficit eccessivo (Edp) nella "prossima primavera", se il deficit nel 2026 a consuntivo si confermerà inferiore al 3% del Pil e se l'aumento del deficit/Pil nel 2027 sarà interamente dovuto all'applicazione della "flessibilità" di bilancio garantita dalla clausola nazionale di salvaguardia (Nec, National Escape Clause, in gergo comunitario). Lo spiega a Bruxelles in conferenza stampa il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis. Il commissario ha spiegato che "la nostra previsione per il deficit di bilancio dell'Italia quest'anno è pari al 2,9% del Pil", in calo dal 3,1% del 2025 e sotto la soglia del 3%, "con stime rispettivamente del 3,5% e del 3,2% per i due anni successivi" per effetto anche della spesa aggiuntiva accordata in base alla clausola nazionale di salvaguardia per difesa ed energia. Il deficit è passato dal 7,1% del Pil nel 2023 al 3,4% del 2024 e al 3,1% dell'anno scorso, un livello superiore alla soglia del 3%, ragion per cui l'Italia è rimasta nella procedura per deficit eccessivo (Edp), nel braccio correttivo del patto di stabilità. E dunque, "quali sono le implicazioni per la procedura per deficit eccessivo?". Se i "dati" a consuntivo relativi al 2026, ha proseguito, "confermeranno un deficit di bilancio inferiore al 3% per quest'anno, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028, verificando se il superamento della soglia del 3% del Pil sia pienamente giustificato dal ricorso alla flessibilità di bilancio, attraverso la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa e la resilienza energetica, come richiesto dall'Italia". E, ha aggiunto, "se così fosse, potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia già in primavera". Riferendosi poi al Pnrr, il commissario spiega che "la scadenza del Recovery and Resilience Facility (Rrf) avrà un impatto sul livello degli investimenti pubblici in futuro, ma non prevediamo forti effetti di rottura". "Alcuni programmi finanziati dal Rrf continueranno a essere attuati per tutto quest'anno e il prossimo, in particolare strumenti finanziari e iniezioni di capitale nelle banche nazionali di promozione e istituzioni analoghe, per finanziare programmi per l'economia, come quelli a favore delle piccole e medie imprese, che continueranno ad avere un impatto positivo sull'economia", afferma. In seconda battuta, prosegue il commissario Ue all'Economia, l'Ue si trova in una fase del Quadro finanziario pluriennale in corso "in cui si registra una ripresa più forte degli investimenti finanziati dalla politica di coesione tradizionale e dai fondi strutturali. Questi due fattori assorbiranno in parte lo shock della fine del Rrf", conclude.

Nel 2026 "l'economia europea sta tenendo meglio del previsto", ribadisce Dombrovskis, presentando a Bruxelles le previsioni economiche d'autunno, che rivedono al rialzo in modo sostanziale la crescita stimata per l'Eurozona quest'anno, dallo 0,9% della primavera scorsa all'1,4% di oggi. "Tuttavia – aggiunge – non possiamo darlo per scontato, né possiamo accontentarci della sola resilienza. Dobbiamo salvaguardare le nostre finanze pubbliche, rafforzare la nostra competitività e gettare le basi per una crescita più solida a lungo termine. Il nostro obiettivo deve essere quello di trasformare la resilienza dell'Europa in un autentico dinamismo economico", afferma. Per Dombrovskis gli Stati membri dell'Ue devono "rispondere" alla situazione che si va determinando nei loro conti pubblici "con bilanci che adottino politiche fiscali prudenti, in linea con il nostro quadro di riferimento per la finanza pubblica". "Si prevede – spiega – che il deficit medio nell'Ue salirà dal 3,1% del Pil nel 2025 al 3,6% nel 2026, al 3,7% nel 2027 e al 3,8% nel 2028. Nell'Ue, il rapporto debito/Pil è destinato ad aumentare gradualmente, passando dall'82,6% del Pil nel 2025 all'85,6% nel 2028. Nell'area dell'euro, si stima una crescita dall'88,6% del Pil nel 2025 al 91,3% nel 2028". "Nel 2026, dodici Stati membri hanno registrato deficit superiori al 3% del Pil – continua – entro il 2028, questo numero è destinato a salire a sedici. Per il 2027, i deficit più elevati sono previsti in Polonia, Romania, Belgio, Francia, Ungheria e Slovacchia. In questi Paesi, il deficit dovrebbe raggiungere almeno il 5% del Pil. È dunque evidente che siamo giunti a un punto critico per la politica di bilancio", conclude.

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