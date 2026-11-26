ROMA (ITALPRESS) – La tutela della salute richiede un sistema sanitario fondato sulla qualità delle prestazioni, sulla libertà di scelta del cittadino e sulla continuità dell’assistenza. Sono questi i principi che ispirano l’iniziativa promossa da 34 associazioni nazionali e territoriali della sanità e del sociosanitario di diritto privato accreditato, riunite questa mattina a Roma, presso la Club House di piazza Montecitorio, per chiedere una revisione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 118/2022, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Le associazioni esprimono in una nota “preoccupazione per le conseguenze delle procedure competitive periodiche per la selezione degli erogatori con i quali stipulare gli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Tali meccanismi, secondo le organizzazioni promotrici, rischiano di favorire processi di concentrazione dell’offerta a vantaggio dei grandi gruppi finanziari, penalizzando le piccole e medie imprese italiane, le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore”. Le organizzazioni coinvolte rappresentano, secondo le loro stime, una rete di almeno 27 mila strutture e oltre 350 mila lavoratori.

“AIOP Sicilia ha aderito a questa iniziativa per contribuire a un confronto istituzionale che riteniamo essenziale per il futuro dell’assistenza nel nostro Paese – afferma Barbara Cittadini, presidente di AIOP Sicilia -. Riconosciamo il valore della concorrenza, che in sanità deve tradursi in un miglioramento delle cure. Occorre assicurare che la qualità effettiva delle prestazioni costituisca il criterio determinante nella valutazione degli erogatori e che la dimensione aziendale e i volumi complessivi di attività non si traducano, di per sè, in un vantaggio competitivo. Appropriatezza, sicurezza dei pazienti, esiti clinici e risposta ai bisogni assistenziali devono guidare le scelte, nel rispetto della programmazione sanitaria e dei vincoli di spesa”.

La revisione della disciplina deve inoltre salvaguardare la libertà di scelta dei cittadini e la stabilità dei percorsi terapeutici.

“La periodica rimessa in discussione dei rapporti contrattuali rischia di compromettere il diritto del cittadino alla libera scelta del luogo di cura e la continuità assistenziale – prosegue Cittadini -. Il possibile avvicendamento degli erogatori può incidere su rapporti di fiducia consolidati e su percorsi terapeutici che richiedono stabilità, soprattutto per le persone più fragili e per i pazienti affetti da patologie croniche. Le scelte organizzative devono rispettare le esigenze della persona e preservare la relazione di cura”.

AIOP Sicilia ribadisce il proprio sostegno all’emendamento presentato dalla maggioranza parlamentare nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, volto a valorizzare i criteri qualitativi e a salvaguardare la continuità dei rapporti con gli erogatori. Una continuità subordinata alla permanenza dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, all’esito favorevole delle verifiche periodiche, al rispetto degli obblighi contrattuali e degli standard assistenziali, in coerenza con la programmazione sanitaria e le risorse disponibili.

“Apprezziamo una scelta politica che riconosce la specificità del settore sanitario – aggiunge la presidente di AIOP Sicilia -. La stabilità dei rapporti contrattuali, accompagnata da controlli rigorosi e trasparenti, consente alle strutture di diritto privato accreditate dal SSR di programmare gli investimenti, valorizzare le professionalità e assicurare risposte ai cittadini. E’ essenziale evitare che la disciplina produca effetti contrari alle proprie finalità, riducendo la pluralità dell’offerta e indebolendo la presenza dei servizi nei territori, soprattutto in quelli più fragili”.

L’associazione rivolge pertanto al Governo e al Parlamento un appello affinchè il percorso di revisione normativa si concluda entro il 31 dicembre 2026.

“Tutelare il patrimonio delle imprese sanitarie italiane significa preservare competenze, occupazione e servizi che concorrono ogni giorno al funzionamento del Servizio sanitario nazionale – conclude Cittadini -. E’ in questa prospettiva di interesse generale che chiediamo un intervento del legislatore. Confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni che garantiscano trasparenza, qualità e stabilità dell’assistenza, mantenendo al centro il diritto alla salute”.

AIOP Sicilia, AIOP Abruzzo, AIOP Calabria e AIOP Puglia condividono queste valutazioni e sostengono la richiesta di revisione della norma.

Le associazioni promotrici, già in stato di agitazione, valuteranno ulteriori iniziative in relazione agli sviluppi del confronto istituzionale e dell’iter parlamentare.

– foto ufficio stampa AIOP Sicilia –

(ITALPRESS).